Календар краси на другу половину лютого 2024 року: коли краще робити процедури

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував. У лютому буде багато вдалих дат для догляду за собою.

Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в другій половині лютого 2024 року.

Місячний календар краси на другу половину лютого 2024 року:

Стрижки та фарбування волосся: 15, 21, 26, 28 лютого

Манікюр і педикюр: 15, 19-22, 26-29 лютого

Видалення пігментних плям, бородавок: 15-26 лютого

Епіляція та депіляція: 15, 17, 18, 22, 23, 26 лютого

Схуднення: 19, 22, 23, 26 лютого

Хірургічні операції: 15, 22 лютого

Лікування зубів: 15-26 лютого

Астрологи підкреслюють, що в період молодого Місяця (11-23 лютого) важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (24 лютого) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.

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