Кетрін Зета-Джонс привітала Майкла Дугласа з Днем закоханих (відео)

Зіркова пара одружена з 2000 року. Вони стали батьками двох спільних дітей, проте в актора також є син від попереднього союзу.

54-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс привітала свого чоловіка, 79-річного американського актора Майкла Дугласа, з Днем закоханих 2024. Архівними кадрами та теплими словами зірка екрану поділилася в Instagram з понад 5 млн підписників.

Мама двох дітей показала поцілунки з коханим. На одному з фото зʼявилася також їхня донька Керіс.

"Вітаю мого коханого Майкла з Днем святого Валентина. Запечатані поцілунками", — написала зірка фільму "Маска Зорро".

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас

"Боже, як він любить цілуватися", "О, як я вас люблю! З Днем святого Валентина!", "Бажаю вам дуже романтичного Дня святого Валентина, Кетрін та Майкл: сподіваюся, ви двоє зможете чудово відсвяткувати свою натхненну історію кохання", — вітають зіркове подружжя зі святом у коментарях їхні фоловери.

Британська акторка та батько її дітей одружилися у 2000 році. Тоді ж народився їхній первісток Ділан, а через три роки на світ зʼявилася донька Керіс. До цього американський актор був у шлюбі з кінопродюсеркою Діандрою Люкер, яка народила йому сина Кемерона.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас з дітьми Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс привітала сина Майкла Дугласа з днем народження.

Також Фокус писав про те, як Кетрін Зета-Джонс виглядає без макіяжу.