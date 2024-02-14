Український манікюр став хітом у світі: у чому його фішка

Виявилося, що один зі способів робити манікюр прозвали "українським", бо саме так його роблять у салонах, які відкрили емігранти з нашої країни. І український манікюр уже викликав фурор.

Раніше TikTok буквально був одержимий італійським манікюром — методом, за якого край кожного нігтя залишається вільним від лаку, щоб створити ілюзію подовжених нігтів. Також був популярний "чистий" манікюр. А тепер, якщо вірити трендам і хештегам у соцмережах, популярності набирає український гель-манікюр. Про це пише Refinery29.

Хештег #ukrainiannails, що пропонує уроки DIY та відеоролики, має майже 70 мільйонів переглядів у TikTok. Але що відрізняє український манікюр від звичайного манікюру і чому TikTok переконаний, що він кращий?

Що таке український манікюр?

"В Україні у нас дуже високі стандарти у сфері косметичних послуг. Український манікюр найвищої якості і передбачає точну роботу з кутикулою. Фактично наші майстри використовують техніку манікюру "комбі", — кажуть Яна Галієва та Марія Шарова, власниці салону краси на лондонській вулиці Карнабі.

Український манікюр

Ваш майстер манікюру, найімовірніше, буде використовувати електричну машинку з насадками, щоб видалити старий лак з нігтів і очистити нігтьове ложе. Також відмерлі частинки кутикули видаляють насадкою меншого розміру, використовуються ножиці та щипчики для кутикули.

Майстри манікюру зазвичай віддають перевагу гель-лаку під час українського манікюру не тільки тому, що він тримається набагато довше, ніж звичайний лак, а й тому, що на ньому легко створити апекс (своєрідну вершину штучної нігтьової пластини, що формується при нанесенні моделювальної речовини на натуральний ніготь і є точкою, де покриття має найбільшу товщину).

Український манікюр

Це передбачає нанесення гель-лаку на найслабшу частину нігтя (зазвичай на кінчик), щоб зміцнити його, хоча це більше в естетичних цілях. Це чимось нагадує нарощування нігтів акрилом.

Чим український манікюр відрізняється від звичайного гелевого?

Шанувальниці українського манікюру в Європі та США відзначають, що він покликаний забезпечити максимально якісний манікюр. Тож лак тримається дуже довго, а самі нігті мають дуже акуратний і доглянутий вигляд. Вони з подивом відзначили, що тепер лак тримається близько місяця і робити новий манікюр доводиться тільки тому, що відростають самі нігті, а зовсім не тому, що лак облупився.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в моду повернувся улюблений стиль манікюру принцеси Діани.