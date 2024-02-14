Новий тренд 2024: штани капрі - повернення з 90-х

Всі ми знаємо, що модні тенденції здатні змінюватися з часом і періодично одні тренди, то набувають популярності, то знову повертаються. Так сталося і з колись відомим у 90-ті роки трендом як штани капрі.

Більшість жінок памʼятають цю моду та широкий вибір моделей цього одягу і лише молоде покоління вперше здивовано відреагує на цей тренд. У 2024 році штани капрі повертаються. Тому Фокус підготував підбірку моделей, які будуть актуальні у 2024 році для цих речей.

Що таке капрі?

Штани капрі — це вид жіночого або навіть чоловічого одягу, який має довжину до середини голіні. Цей варіант штанів характерний на теплу пору і має різні варіації — від спортивних до вишуканих. Вони часто використовуються як альтернатива довгим штанам або спідницям для створення більш літнього та невимушеного образу.

Простими словами — це укорочені штани, які є ідеальним варіантом влітку.

Читайте також: Найкращі жіночі парфуми, які будуть в тренді у 2024 році

З чим носити капрі?

Основними варіантами для носіння капрів є футболки або топи. Ви можете поєднувати капрі зі звичайними футболками або топами для створення кежуал образу. Можна обирати яскраві або принтовані моделі, щоб додати більше стилю. Однак уникайте поєднання капрів з футболками або топами, які занадто довгі або завеликі, оскільки це зіпсує пропорції вашого тіла.

Звісно під капрі можна одягнути блузи або сорочки. Це додасть елегантності до вашого образу. Щоб створити більш елегантний вигляд, спробуйте поєднати капрі з чоботами або туфлями з невеликим каблучком. Це підвищить ваш стиль та додасть жіночності.

Для більш зручного та зимового вигляду додайте до капрі світшот або джемпер. Це створить стильний образ з відчуттям комфорту.

Якщо ви надаєте перевагу спортивному стилю, то капрі можна поєднати з футболками або топами з логотипами спортивних марок та зручними кедами або кросівками.

Нагадаємо, раніше ми писали, топ-10 модних трендів 2024, на які варто звернути увагу. Крім цього, Фокус писав, про модний макіяж 2024 року.