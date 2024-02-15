"Виглядаю, як українська надувна лялька": Меган Фокс потрапила в інтернаціональний скандал (фото)

Акторка спробувала виправдати невдалі кадри із собою з вечірки, порівнявши українок із надувними ляльками. У коментарях Меган Фокс засудили за цей вчинок і нагадали, що українки вже два роки змушені жити в умовах бойових дій.

Американська актриса і фотомодель Меган Фокс назвала українських жінок "надувними ляльками". Неоднозначний пост, який уже викликав хвилю обурень користувачів інтернету, зірка "Трансформерів" опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram у четвер, 15 лютого.

Усе почалося з того, що 37-річна акторка в середу, 14 лютого, поділилася фотографіями, зробленими в нічному клубі Zouk у Resorts World у Лас-Вегасі. Там вона відпочивала разом зі співачкою Тейлор Свіфт. Після публікації фотографій численні тролі зосередили увагу на рисах обличчя Фокс, стверджуючи, що актриса перенесла пластичну операцію.

Меган вирішила відповісти хейтерам і додала до своїх фотознімків такий підпис:

"О Боже мій, хлопці, подивіться, як я змінилася... я зовсім не схожа на себе. Виявляється, це була всього лише темна фотографія на мобільному телефоні, на якій я виглядаю як українська надувна лялька. Коли в реальності я виглядаю як одна з тих супердорогих силіконових справжніх секс-ляльок, які можна купити тільки в Японії", — підписала Меган Фокс фотографію.

Щоб "відбитися" від критики фанатів, Меган Фокс залишила до фотознімків неоднозначний підпис, у якому образила українок Фото: Скриншот

Після цього на мандрівку до американської акторки та фотомоделі прийшли десятки українців, які обурилися таким порівнянням і написали Меган про те, що в такий спосіб вона образила жінок, у країні яких зараз триває кровопролитна війна:

Єдина дешева річ тут — це ваш дешевий постріл в українців, які просто намагаються вижити у війні. Огидно.

Огидний пост, враховуючи, скільки українських жінок стали жертвами сексуального насильства останнім часом

Ти хоч уявляєш, з чим мені та більшості українських жінок доводиться миритися в реальному житті та в ЗМІ? Нас зображують як прибиральниць, няньок, злодійок, наречених напрокат, повій

Меган так пишається тим, що схожа на дорогу надувну ляльку, і щосили намагається облити брудом представників інших національностей.

Негативну реакцію вчинок Меган Фокс викликав і в соціальній мережі Twitter. Там люди об'єдналися для того, щоб підтримати українок. Так, один із користувачів запостив світлини українських військових, а також парамедика Юлії Паєвської (Тайри) та написав, що "Меган Фокс повинна приїхати в Україну і подивитися в очі українським жінкам, і я сподіваюся, що вона побачить там увесь біль та страх, які вони відчувають щодня".

Користувачі в соцмережі Twitter також підтримали українок, яких образила Меган Фокс своїм невдалим порівнянням Фото: Скриншот

Раніше ми писали про те, за що українки образилися на серіал "Емілі в Парижі", який після скандалу продовжили на третій сезон. Тоді скандал вибухнув через героїню-українку, яка вчиняла кримінальні діяння.