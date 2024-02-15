Сестру Кейт Міддлтон у білому бікіні помітили на розкішному карибському курорті

Багатодітна мати продемонструвала підтягнуту і струнку фігуру. Піппа з дитинства захоплюється легкою атлетикою, що дає змогу тримати їй себе у формі.

40-річна сестра принцеси Уельської Піппа Міддлтон разом із 48-річним чоловіком Джеймсом Метьюзом і трьома дітьми: п'ятирічним Артуром, дворічною Грейс і однорічною Роуз, вирушила відпочивати на розкішний карибський курорт Сен-Барт, повідомляє Hello.

Папараці сфотографували багатодітну матір у білому бікіні від ViX Paula Hermanny, яке ідеально сидить на стрункій і підтягнутій фігурі жінки.

На знімках видно, як Піппа плескається зі своїми дітьми і стрибає у воду.

Вона, як і її сестра Кейт, вже давно захоплюється легкою атлетикою, завдяки чому обидві можуть похизуватися ідеальними формами, незважаючи на народження трьох дітей кожна.

Піппа — завзята бігунка. Одного разу в інтерв'ю фітнес-бренду Hoka One вона назвала себе "пристрасною спортсменкою і бігункою", а потім розповіла, що займається бігом з восьми років. Крім того, вона з 20 років займається пілатесом.

Сім'я Міддлтон-Меттьюз наразі зупинилася у своєму улюбленому карибському готелі Eden Rock, що належить родичам Піппи, Девіду і Джейн Метьюз.

Розкішний готель описує своє чудове розташування як "скелястий мис, оточений білими піщаними пляжами, чистим морем і дивовижними кораловими рифами, сповненими барвистого дикого морського життя".

Курорт для сімейного відпочинку, який може похвалитися спа-центром, послугами з оренди яхт, пляжами з м'яким білим піском і чудовим розташуванням у жвавому селі Сен-Жан, раніше було визнано одним зі 100 найкращих готелів світу.

Принц Вільям і принцеса Кейт, як відомо, відпочивали на ексклюзивному курорті 2015 року, а Меган Маркл уже давно називає Сен-Барт одним зі своїх улюблених місць у світі.

Раніше Фокус писав, що Піппа Міддлтон з чоловіком відвідала концерт колядок, організований сестрою.