Тіна Кароль позувала в ефектній латексній сукні (фото)

Зірка організувала напередодні онлайн-зустріч з фанатами в День святого Валентина 2024. Вони подякували кумиру за проведений час разом.

Українська співачка Тіна Кароль знялася в ефектній латексній сукні. Результатами фотосесії зірка сцени ділиться в Instagram.

Вона провела напередодні онлайн-зустріч з фанатами в День святого Валентина 2024.

"Ейфорія після зустрічі з вами! Дякую за пряму трансляцію в Тік Ток", — написала артистка.

Знаменитість позувала в червоній латексній сукні міді з оголеними плечима. Вбрання підкреслило струнку фігуру Тіни Кароль. Вона зробила свою традиційну укладку волосся та легкий макіяж.

На ногах зірки сцени були чорні лаковані туфлі. Вона відмовилася від аксесуарів, зосередивши основну увагу на сукні.

Автором знімків Кароль вчергове став відомий український фотограф Майкл Федорак.

Тіна Кароль

"Така лірична, але водночас дуже проста, дякуємо за вечірні розмови, дякуємо за вечір кохання разом із вами, любимо", "Це було дуже атмосферно", "І одразу на душі стало тепло. Ніби Ви загорнули в ковдру і не відпускали протягом години. Дякую!" — реагують фанати Тіни Кароль на її трансляцію в соцмережі.

Нагадаємо, Тіна Кароль привітала єдиного сина з 15-річчям.

Також Фокус писав про ціну повсякденного образу Тіни Кароль.