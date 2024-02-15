"Це було дивно": Джейсон Айзекс розповів про поведінку акторів на зйомках "Гаррі Поттера"

У акторів Деніела Редкліффа і Тома Фелтона свого часу були проблеми з алкоголем.

60-річний актор Джейсон Айзекс, який зіграв роль Люціуса Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера , заявив, що молодий акторський склад пив "в індустріальному темпі", повідомляє New York Post.

Актор Джейсон Айзекс, який зіграв роль Люціуса Малфоя Фото: Getty Images

У франшизі знімалися Деніел Редкліфф, Руперт Грінт, Емма Вотсон і Том Фелтон.

"Завжди було дивно повертатися до фільмів, де вони були на кілька років старші, ніж востаннє, коли я їх дивився, і я ставився до них так, як і раніше. А коли їм було 18, вони мали такий вигляд, ніби їм усе ще не дозволяли курити або пити. Вони робили і те, і інше в індустріальному темпі — це було дивно", — пригадав Джейсон.

34-річний Редкліфф раніше розповідав про те, як в юності боровся з проблемами алкоголізму, а 39-річній Ерін Дарк заявляв, що тверезий з 2010 року.

Фото: https://www.instagram.com/p/CYCQFudvecT/

"Якби я вийшов і напився, я б раптово усвідомив, що до цього є інтерес, тому що це не просто п'яний хлопець, це "Ох, Гаррі Поттер напивається в барі...", — поділився Редкліфф.

За його словами, він напивався часто протягом кількох років: "Велика кількість випивки сталася ближче до кінця "Поттера", і якийсь час після того, як він закінчився, це була паніка, трохи незнання, що робити далі — мені не вистачало комфорту в тому, ким я мав би залишатися тверезим", додавши, що його родина й друзі дали йому "достатньо часу, щоб поглянути на своє життя", щоб він став тверезим.

36-річний Фелтон, який зіграв Драко Малфоя, вигаданого сина Айзекса, також відкрито розповів про свою боротьбу із залежністю.

Фото: t22felton

"У найкращі часи випивка стає звичкою", — написав Фелтон у своїх мемуарах 2022 року "За межами палички: чари і хаос дорослішання чарівника". "Коли ти п'єш, щоб уникнути ситуації, тим більше. Звичка перекинулася за межі бару і час від часу на знімальний майданчик... Дійшло до того, що я вже не замислювався про те, щоб випити, поки працюю. Я виявився б непідготовленим, не тим професіоналом, яким хотів би бути. Однак проблема була не в алкоголі. Це був симптом".

У своїй книзі він описав, як його агенти, менеджери, адвокат і колишня подруга Джейд Олівія намагалися втрутитися і склали план з відправлення його на реабілітацію: "Я слухав Джейд та інших, коли вони розповідали мені, як вони стурбовані моєю поведінкою, моїм пияцтвом і зловживанням психоактивними речовинами. Я був не в змозі їх почути".

Нагадаємо, 2 грудня повідомлялося, що перше видання "Гаррі Поттера" продадуть на аукціоні. Вартість може сягнути від 40 тисяч до 60 тисяч фунтів стерлінгів.