Дженніфер Лопес зізналася, чи планувала миритися з Беном Аффлеком

Зіркова пара на початку 2000-х уже зустрічалася, проте розірвала стосунки перед весіллям. Через майже 20 років вони воззʼєдналися та одружилися.

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес зізналася, чому вони з 51-річним Беном Аффлеком упродовж 18 років не могли помиритися. Про це зірка сцени розповіла The Kyle And Jackie O Show.

Знаменитості розлучилися у 2004 році після заручин. Втім, пара несподівано возз’єдналася у 2021, а через рік одружилася в Лас-Вегасі.

Напередодні Джей Ло пояснила, що їй знадобилося майже два десятиліття, щоб "зрозуміти себе", перш ніж "всесвіт відкрився" і дозволив їй возз’єднатися з її колишнім коханим.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек у 2002 році Фото: Getty Images

"Я закохалася в кохання свого життя [на початку свого життя], і з будь-яких причин… нам потрібно було рости й робити інші речі", — почала артистка, додавши, що за період розлуки вони з Аффлеком стали батьками дітей в інших союзах.

Джей Ло народила доньку Емму та сина Макса від співака Марка Ентоні. Тим часом Бен Аффлек став батьком трьох спадкоємців від акторки Дженніфер Гарнер: Вайолет, Серафіни та Самюеля.

Дженніфер Лопес з донькою Фото: Getty Images

"Я не могла в це повірити, і я не думаю, що він теж. Це не те, що ми коли-небудь планували. Ми справді продовжили своє життя, але коли відновили зв’язок, це було майже миттєво, і ми просто знали", — зізналася американська співачка.

Бен Аффлек з донькою Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Лопес носить прикрасу з прізвищем чоловіка.

Також Фокус писав про кліп з нового альбому Джей Ло, який зняла українка Таню Муіньо.