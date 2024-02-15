Онука Ернеста Гемінґвея стане ведучою програми про духовність

Онука Ернеста Гемінгуея, Меріел Гемінгуей, зірка фільму про модель Playboy, стане ведучою. Раніше Меріел випустила відверту книгу мемуарів.

Меріел Гемінґвей, онука знаменитого письменника Ернеста Гемінґвея, оголосила, що вона стане ведучою та виконавчою продюсеркою документального серіалу "Немає місця кращого за OM". Меріел вже багато років практикує трансцендентальну Медитацію, а також відома, як ораторка й актриса. Її нова програма досліджуватиме невидимий світ свідомості, усвідомленості, енергії та науки духовності. Про це пише Daily Mail.

"У цьому серіалі розглядаються теми, які мене глибоко цікавлять і якими я захоплююся, включно з благополуччям душі й тіла, духовністю та усвідомленістю", — розповіла Меріел, сказавши, що вона покращила своє життя завдяки практиці усвідомленості й тепер хоче допомогти іншим.

Меріел Гемінґвей в юності

Меріел раніше прославилася, знявшись у скандальному фільмі 1983 року "Зірка-80" про модель Playboy Дороті Страттен, яку зґвалтував і вбив її чоловік Пол Снайдер. У картині роль Пола виконав Ерік Робертс.

Також Меріел знімалася у Вуді Аллена в його фільмі "Мангеттен", а 2014 року вона спільно з Опрою Вінфрі продюсувала номінований на премію "Еммі" фільм "Втеча від божевілля" про свою сім'ю, в якому розповідала про боротьбу з алкоголізмом і наркотиками. А також про самогубство своєї сестри Марго.

Онука Хемінгуея випустила кілька книжок, зокрема мемуари "Вийшло сонце". У яких вона розповіла, що коли вона намагалася пробитися в Голлівуді, до неї чіплялися Боб Фосс і Роберт Де Ніро. А коли Вуді Аллен запросив її в Париж, то хотів, щоб вони жили в одному номері.

Меріел Хемінгуей і Вуді Аллен Фото: Getty Images

Меріел на той момент була неповнолітньою. Хоча Меріел відхилила залицяння Вуді, вона заявила в книзі, що продовжувала "любити його як друга" і була вдячна, що вони підтримували зв'язок.

Нагадаємо, Ернест Гемінґвей був одружений чотири рази. У нього народилися троє синів. Меріел — дочка його старшого сина Джона Хедлі Ніканора, якого всі звали Джек. Меріел та її сестри Джоан і Марго, яка наклала на себе руки 1996 року, стверджували, що батько ґвалтував їх.

Марго стала п'ятою з сім'ї Хемінгуей, хто наклав на себе руки. Біографи письменники навіть назвали це "прокляттям". Крім Ернеста, який застрелився 1961-го, його батька Кларенса і Марго, звели рахунки з життям його молодший брат Лестер і його молодша сестра Урсула.

Нагадаємо, раніше в Торонто продавали квартиру, де жив Ернест зі своєю першою дружиною.