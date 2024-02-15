Як підвищити рівень колагену: 6 продуктів від зморшок та старіння шкіри

З віком шкіра втрачає колишню пружність, молодість та свіжість, а все через зниження кількості колагену в клітинах. На щастя, експерти назвали продукти, які допоможуть запобігти появі зморшок і старінню.

Мало витрачати величезні суми на косметику і косметологічні процедури, адже красива шкіра починається зсередини. Безумовно, сонцезахисний крем і сироватка з ретинолом завжди допоможуть захистити вашу шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів й прискорити оновлення клітин, роблячи шкіру гладенькою та молодою, але те, що ви їсте, також має велике значення. Деякі продукти, що містять вітаміни, мінерали та антиоксиданти, можуть стимулювати вироблення колагену, що відповідає за пружність і гладкість шкіри. Про це пише She Finds.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Наступного разу, вирушаючи до супермаркету, подумайте про те, щоб додати до кошика ці шість продуктів. Вони смачні, поживні та враховують потреби вашої шкіри.

Чорниця

Фото: Pixabay

Чорниця — продукт, багатий на антиоксиданти та вітамін С, допомагає боротися з вільними радикалами, що спричиняють пошкодження шкіри. Саме ця кількість вітаміну С допомагає підвищити вироблення колагену в шкірі, а також антоціанів, які можуть зменшити запалення і захистити шкіру від шкідливих ультрафіолетових променів. Ці маленькі ягоди стануть чудовим доповненням до вівсянки, йогурту, смузі або випічки.

Цитрусові

Незалежно від того, чи розрізаєте ви апельсин, щоб з'їсти його цілком, чи звикли вичавлювати лимон у пляшку з водою, цитрусові допомагають підвищити вироблення колагену, оскільки містять велику кількість вітаміну С.

Брокколі

Фото: Freepik

Броколі сповнена вітамінів та мінералів, таких як вітаміни А, С і цинк, необхідні для здоров'я шкіри. Вона також містить лютеїн, який може допомогти запобігти окислювальному стресу, що сприяє старінню шкіри. Якщо приготована на парі броколі ніколи не була вашим улюбленим овочем, завжди можна додати її в пасту, суп або салат.

Сардини

Вітаміни, мінерали та антиоксиданти — не єдині необхідні продукти, корисні для шкіри: ваша шкіра також потребує великої кількості корисних жирів. Сардини містять диметиламіноетанол (відомий як ДМАЕ), що підсилює вироблення колагену, а також жирні кислоти омега-3 і кальцій, що підтримують природне сяйво шкіри. Щоб отримати результат, не потрібно їсти багато сардин — почніть з того, що наріжте кілька і додайте їх до спагеті або салату — або підсмажте їх на грилі і насолоджуйтеся ними як закускою.

Авокадо

Фото: Freepik

Якщо ви думаєте про "корисні жири", коли чуєте слово "авокадо", ви не помиляєтеся. Цей фрукт є одним із найкращих для шкіри та здоров'я саме тому, що містить антиоксидантні сполуки, які допомагають виганяти вільні радикали, а також такі поживні речовини, як вітамін Е, клітковина і, звісно ж, корисні жири! Авокадо не тільки є дивовижним продуктом для здоров'я шкіри, його навіть можна використовувати як маску для обличчя, яку можна наносити місцево для зволоження сухої шкіри. Авокадо легко додавати до багатьох страв, включно з тостами і тако, смузі та багато іншого.

Кістковий бульйон

Кістковий бульйон багатий колагеном і гіалуроновою кислотою — що, звісно, звучить знайомо, оскільки ці інгредієнти також присутні в деяких із найкращих засобів для догляду за шкірою. Вони можуть поліпшити здоров'я вашої шкіри зсередини. Приготуйте просто бульйон або ситний овочевий суп на його основі, щоб отримати ще більше користі для здоров'я.

Нагадаємо, 5 звичок, які допоможуть зберегти рівень колагену та запобігти старінню шкіри.

Раніше Фокус писав про те, що дерматолог дала 5 порад, які збережуть молодість шкіри.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.