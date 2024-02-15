Кім Кардаш'ян попросила Б'янку Цензорі одягатися скромніше поруч із її дітьми

Зірка реаліті-шоу не хоче, щоб Б'янка Цензорі носила своє відверте вбрання, коли проводить час разом із Каньє та її доньками. Кім, як повідомляється, позитивно ставиться до нової подружки колишнього чоловіка.

Кім Кардаш'ян порадила колишньому чоловікові Каньє Весту та його новій пасії Б'янці Цензорі бути скромнішими, коли вони проводять час з її дітьми. Кім не хоче, щоб 29-річна Б'янка виставляла себе напоказ у ризикованому одязі та попросила Каньє, щоб він "змусив її прикритися". Про це пише Daily Mail.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі від початку своїх стосунків шокують громадськість своїм дивним вбранням: Каньє найчастіше закриває все тіло і навіть обличчя, тоді як його дружина виходить у світ практично оголеною. Інсайдери повідомляють, що Кім Кардаш'ян, яка позитивно ставиться до нової пасії колишнього чоловіка, попередила Каньє Веста, щоб той порадив своїй новій дружині Б'янці Цензорі "прикриватися" й утриматися від носіння її скандального вбрання в присутності дітей.

Кажуть, що у 43-річної Кім дружні стосунки з 29-річною Бьянкою, але, як повідомляється, вона не є прихильницею її стилю, і вже їй точно не подобається, коли вона хизується "голими" вбраннями перед Норт, Сейнтом, Чикаго і Псалмом.

Б'янка Цензорі Фото: kanyewest/instagram

"Кім порадила Каньє ніколи не дозволяти Б'янці так одягатися в присутності своїх дітей. Вона щиро здивована, що Каньє дозволив своїй дружині ось у такому вигляді вийти на вулицю", — повідомив інсайдер.

Друзі та сім'я Б'янки вважають, що Каньє використовує її для просування свого нового альбому з Ty Dolla $ign, на обкладинці якого вона з'явилася разом з Каньє.

Обкладинка альбому Каньє

Її сфотографували у відвертому вбранні, яке ледь прикривало її тіло, коли вона з'явилася на Супербоулі, а до цього вона вийшла на вулицю в прозорому дощовику.

Утім, коли папараці фотографують її разом із дітьми Каньє та Кім, Б'янка обирає більш стримане вбрання.

Нещодавно Каньє виступив на захист дивного і часом непристойного вибору одягу своєї дружини, а також його рішення опублікувати її напівоголені фотографії у своєму Instagram.

"Я буду публікувати фото своїй дружині стільки, скільки захочу, братан", — сказав він своїм 19,5 мільйонам підписників.

"Це робить мене щасливим. Деякі люди не хочуть, щоб ви були щасливі. Вони хочуть, щоб ви зробили їх щасливими. Я вирішив зробити себе щасливим і задоволений цим", — заявив Каньє, не повідомивши, втім, що думає про це Бьянка.

Друзі дівчини всерйоз стурбовані впливом репера на неї та її манеру одягатися. Кажуть, що її батьки також були "засмучені", побачивши свою дочку практично без одягу.