Каньє Вест пояснив, чому публікує відверті кадри зі своєю дружиною (відео)

Б'янка Цензорі та її психологічний стан хвилюють шанувальників Каньє Веста більше, ніж його творчість. Репер не зміг це терпіти.

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46-річний Каньє Вест так втомився від критики на свою адресу за публікацію в особистому Instagram фото і відео з напівоголеною дружиною Бьянкою, що вирішив одним махом розставити все по місцях і закрити тему. Ржпер опублікував заяву, де пояснив, що до чого.

На відео він і Б'янка, одягнена в білий облягаючий комбінезон без білизни, йдуть разом. Вест із титановими протезами на зубах, звертається до підписників.

"Я просто хочу сказати кілька слів про те, що я запостив свою дружину тричі спеціально", — каже він і в цей момент дивиться на Б'янку, яка у відповідь йому широко посміхається.

"Я хочу сказати, що я випустив альбом, а люди все ще запитують у коментарях, чому я це публікую. Навіщо? Тому, що вона робить мене щасливою. Ось вам подобається моя музика, тому що я щасливий. Розумієте? Тому ніколи не пишіть негатив. Якщо вам не подобається моя сторінка і не подобається, що я пишу, ідіть у ж*пу. Серйозно. Відчепіться від мене. Король, б**дь, буде сам по собі. Мені все одно, бро. Я буду постити дружину стільки, скільки хочу. Іди і запости свою дружину", — заявив він.

Одним зверненням музикант не обмежився.

"Я публікую повідомлення про свою дружину стільки, скільки хочу, братане. Це робить мене щасливим. Деякі люди не хочуть, щоб ти був щасливий. Вони хочуть, щоб ти зробив їх щасливими. Я вирішив зробити себе щасливим, і я задоволений цим", — підписав він опубліковане відео.

Говорячи про три поспіль пости з дружиною, Каньє має на увазі запис, зроблений на вечірці після Супербоулу, куди Б'янка прийшла без спідньої білизни в боді, яке більше нагадує два трикутники, скріплених бретелями. Вона раз у раз поправляла груди, щоб вони не вислизнули з-під шматка тканини.

Батьки і друзі дівчини всерйоз побоюються за те, що Каньє повністю контролює її і перетворив на особисту маріонетку. Нещодавно він заборонив їй користуватися соціальними мережами. Свій вчинок артист мотивує тим, що хоче захистити її від негативних коментарів.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест повечеряв з Кім Кардаш'ян, своєю колишньою дружиною.