Кім Кардаш'ян повечеряла з Каньє Вестом

Кім і Каньє остаточно розлучилися наприкінці 2022 року після майже восьми років шлюбу. Публічно вони вкрай рідко з'являються разом.

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46-річний американський репер Каньє Вест і його 43-річна колишня дружина Кім Кардаш'ян разом повечеряли в престижному ресторані Nobu Malibu разом із дітьми. На неї Норт Вест, 10-річна донька екс-подружжя, запросила і своїх шкільних друзів, пише Daily Mail. В улюбленому серед голлівудських знаменитостей ресторану не було Б'янки Цензорі, нинішньої дружини музиканта.

До закладу Кім і Каньє під'їхали з різницею в кілька хвилин.

Норт, її 11-річна кузина Пенелопа Дісік та їхні друзі були вдягнені в однакові сорочки оверсайз з написом Vultures, назвою нового альбому Каньє, і чорні шльопанці Yeezy.

Кім одягла чорний мікротоп без рукавів, такі ж штани з високою талією з велюру і довгий оксамитовий плащ. Образ вона завершила чорними лакованими ботильйонами на підборах. У руках Кім тримала мобільний телефон і сумочку-клатч у вигляді туфлі на шпильці з кристалами від Balenciaga.

Вест приїхав до ресторану в шкіряній куртці-бомбері, вощених джинсах і армійських штанах без шнурівки. Його обличчя і голова були повністю приховані під чорною тканинною маскою.

Репер зовсім недавно видалив усі публікації на своїй сторінці в Instagram. Це сталося після того, як він виставив чергове фото своєї дружини в дуже відвертому образі.

Раніше він заборонив Б'янці користуватися соціальними мережами, пояснивши це тим, що не хоче, щоб вона читала про себе негативні коментарі в соцмережах.

Нагадаємо, Фокус писав, що Кім Кардаш'ян показала свої ноги в ранах і розповіла, що її невиліковна хвороба прогресує.