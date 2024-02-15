Королівська шевелюра: як повернути волоссю густоту та об'єм після зими, - трихологиня

Гарне здорове волосся — ознака молодості та краси, тому кожна жінка дбає про те, щоб воно було густим, живим та блискучим. Ексклюзивно для Фокуса, трихологиня Ольга Пятун розповідає про те, як відновити волосся після зими, повернувши йому густину та блиск.

Навесні проблема якості волосся стоїть особливо гостро, адже ми знімаємо головні убори, які ховали наші локони протягом зими. Хочеться виглядати по особливому, і саме волосся може стати нашою прикрасою чи, навпаки, зіпсувати образ. Після зими ми часто помічаємо, що волосся стало ламким, рідким та тьмяним. Про те, як повернути густоту волосся та знову стати володаркою розкішної здорової шевелюри, Фокусу розповідає трихолог-реабілітолог, тритментолог, член асоціації трихологів України Ольга Пятун.

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"Причин, чому так відбувається, може бути декілька: застуди, грип, ковід, дефіцит вітамінів, не збалансований раціон, прийом антибіотиків, стрес. Усе це позбавляє ресурсу наш організм і він акумулює макро- та мікроелементи для підтримки найважливіших органів та систем. Волосся доволі енергозатратний орган, але не життєво необхідний, тому організм на ньому економить", — каже трихологиня.

На початку весни майже усі стикаються з проблемою, так званого, "сезонного випадіння" волосся. Доволі часто після такого випадіння волосся повільно поновлює ріст і суттєво втрачає якість, адже волосинка формується тонкою та крихкою.

"Протягом холодного періоду року наше волосся потерпало від коливань температур, сухого повітря, механічного впливу, тому втратило блиск, еластичність, стало сухим та ламким", — зазначає Ольга Пятун. "Але наука не стоїть на місці і реабілітаційна трихологія пропонує цілий комплекс процедур з покращення стану волосся і підтримки його росту".

Реконструкція волосся

Фото: Freepik

Трихологиня зазначає, що відновити якість довжини волосся, зробити його більш міцним, еластичним, слухняним та блискучим допоможуть процедури професійної салонної реконструкції. Більш ефективними будуть процедури, які дозволяють майстру працювати системою активів. Це концентровані розчини активних інгредієнтів, з яких майстер робить коктейлі для відновлення структури волосся для кожного клієнта індивідуально, а вже наступним кроком застосовує маски-реконструктори, незмивні засоби. Такий підхід дозволяє швидше побачити накопичувальний ефект від процедури і повернути природну силу локонам.

Системам реконструкції, що побудовані виключно на основі масок, знадобиться більше часу і більша кількість процедур для досягнення бажаного ефекту.

"Яку реконструкцію краще обрати зможе порадити кваліфікований майстер після діагностики стану волосся. А ось як довго буде триматись процедура на волоссі, залежить від первинного стану волосся, домашнього догляду і ваших звичок по його експлуатації. Не нехтуйте порадами щодо догляду за волоссям. Правильне миття, нанесення індивідуально підібраних засобів догляду, дотримання часу витримки, правильне розчісування, сушка і укладка — запорука тривалого результату", — наголошує Ольга Пятун.

Консультація спеціаліста

Фото: Freepik

Що ж робити, якщо волосся буквально сиплеться, а хвостик стає рідшим з кожним миттям. В першу чергу, для того, щоб оцінити масштаб катастрофи необхідно дослідити шкіру і довжину волосся трихоскопом, зробити контроль аналізів на дефіцити, проконтролювати гормони, а також звернути увагу на хронічні захворювання, якщо такі є. Список необхідних аналізів для контролю загального стану зможе порадити трихолог після консультації. Єдиного списку для всіх немає, адже все дуже індивідуально.

За результатами діагностики трихолог може підібрати індивідуально протокол для стимуляції росту волосся. Препарати, частота їх нанесення, тривалість застосування підбирається завжди індивідуально.

"Зараз на ринку представлений великий вибір сироваток для нанесення на шкіру, препаратів для мезотерапії, які активно рекламуються і призначені для стимуляції росту волосся. Але я не раджу обирати препарати для стимуляції самостійно, під впливом реклами, — наголошує трихологиня. "Бувають випадки, коли випадіння має аутоімунний характер і будь-яка стимуляція категорично протипоказана. В таких випадках стимуляція може, навпаки, погіршити стан, а лікування буде складним і довгим".

Обережно з експериментами

Фото: Freepik

Часто жінки починають експериментувати, випробовуючи різноманітні народні методи, намагаючись самостійно повернути волоссю густину.

"До мене також потрапляють клієнти після невдалих експериментів з застосуванням перцевих настоянок і агресивних сольових скарбів, приготовлених власноруч. І в таких випадках перш ніж почати працювати з проблемою випадіння, ми усуваємо наслідки на шкірі (опіки та подразнення). Тож, якщо ви стикнулись з випадінням волосся, до підбору протоколу стимуляції та препаратів зверніться до спеціаліста", — радить Ольга Пятун.

Головне, не нашкодити

Щоб мати гарне здорове волосся, за ним потрібно доглядати, регулярно відвідувати перукарню, робити салонний догляд та користуватися косметикою, які підходять під ваш тип волосся та індивідуальні особливості.

"Підтримати ріст волосся і здоровʼя шкіри голови у будь-який сезон допоможуть процедури професійного трихологічного пілінгу, детокс для шкіри голови, масаж голови та шийно-комірцевої зони. Ці процедури очищують шкіру, стимулюють кровообіг, сприяють дренажу лімфи, шкіра голови швидко набуває пружність, волосся росте пружним та міцним. А для вирішення проблем, не займайтесь самолікуванням, звертайтесь до професіоналів, будьте здорові та сяйте!", — радить трихологиня.

Нагадаємо, трихологиня розповіла, від чого залежить поява сивого волосся.

Раніше Фокус писав про те, як правильно доглядати за волоссям та чи достатньо просто шапмпуню, щоб вимити голову.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.