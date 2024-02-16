Як приготувати спагеті Карбонара: найпростіший рецепт популярної страви

Цей рецепт потішить усіх любителів італійської кухні. Він настільки простий, що його приготує навіть кулінар-початківець.

Рецепт пасти карбонара нібито придумали італійські гірники, які добували вугілля (їх називали carbonario). У шахту вони брали продукти, які довго не псувалися: пасту, сиров'ялену шинку, твердий сир і яйця. Легендарна страва зрештою стала популярною і за межами Італії. Готують зараз спагеті карборнара по всьому світу. Найпростішим рецептом поділилися на сайті Damn Delicious.

Спагеті Карбонара

Інгредієнти:

спагеті — 400 г;

зубчик часнику;

бекон або грудинка — 150 г;

оливкова олія;

яйця — 3 шт;

тертий сир — 100 г;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Для початку зваріть спагеті. Наповніть велику каструлю водою, посоліть і доведіть до кипіння. Опустіть у каструлю спагеті. Ламати їх у жодному разі не треба. Уже за лічені хвилини вони розм'якнуть настільки, що помістяться в каструлю повністю.

Доведіть воду знову до кипіння і варіть пасту до стану "аль денте" (близько 8 хвилин). Поки готуються спагеті, зробіть соус карбонара.

Часник очистіть і подрібніть. Можна просто розчавити його плоским боком ножа, обсмажити, а потім викинути. Тут вибір за вами. Бекон або грудинку наріжте маленькими кубиками. У сковорідці нагрійте олію й обсмажте бекон із часником.

Жир має витопитися, а м'ясо підрум'янитися. У мисці збийте вінчиком яйця. Додайте тертий сир, посоліть і поперчіть.

Спагеті відкиньте на друшляк. Додайте зі смаженим беконом. Додайте яєчно-сирну масу, ретельно перемішуючи, щоб вона не згорнулася. Розкладіть спагеті карбонара по тарілках, поперчіть і подавайте.

А перед тим, як розкладати спагеті Карбонара по тарілках, прогрійте їх у духовці або під гарячою водою, щоб соус не застигав занадто швидко.

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