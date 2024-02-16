16 лютого 2024 року: день пам'яті 12-ти мучеників Кесарійських — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна просити вибачення не від чистого серця — можна накликати на себе біду. Снігопад цього дня — до затяжної весни.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять 12 мучеників Кесарійських — Памфіла пресвітера, Валента диякона, Павла, Порфирія, Сельовка, Федула, Юліана, Самуїла, Іллі, Данила, Єремія, Ісая. Усі вони померли в муках за віру в Христа.
Також 16 лютого — День військового журналіста в Україні.
Що не можна робити 16 лютого:
- займатися фізичною працею
- ображати інших і бажати їм зла
- лукавити, хитрувати
- вибачатися не від чистого серця
- прибирати в будинку
Народні прикмети та повір'я:
- поривчастий вітер — до різкого похолодання
- снігопад — до затяжної весни
- тане лід на озерах — до ранньої весни
- голосно кричать птахи — до морозів
День ангела святкують:
Валент, Данило, Єремія, Ілля, Ісая, Макарій, Маруф, Никон, Павло, Памфіл, Порфирій, Самуїл, Селевкий, Феодул, Флавіан, Юліан
Народилися сьогодні:
1731 — Марчелло Баччареллі (пом. 1818), італійський художник-портретист епохи бароко
А також у цей день:
1923 — Говард Картер розкрив гробницю фараона Тутанхамона
1948 — американський астроном Джерард Койпер відкрив Міранду, супутник Урана
2005 — набув чинності Кіотський протокол