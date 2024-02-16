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Стиль життя

16 лютого 2024 року: день пам'яті 12-ти мучеників Кесарійських — що сьогодні не можна робити

Фото: Вiкiпедiя

Сьогодні не можна просити вибачення не від чистого серця — можна накликати на себе біду. Снігопад цього дня — до затяжної весни.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять 12 мучеників Кесарійських — Памфіла пресвітера, Валента диякона, Павла, Порфирія, Сельовка, Федула, Юліана, Самуїла, Іллі, Данила, Єремія, Ісая. Усі вони померли в муках за віру в Христа.

Також 16 лютого — День військового журналіста в Україні.

Що не можна робити 16 лютого:

  • займатися фізичною працею
  • ображати інших і бажати їм зла
  • лукавити, хитрувати
  • вибачатися не від чистого серця
  • прибирати в будинку

Народні прикмети та повір'я:

  • поривчастий вітер — до різкого похолодання
  • снігопад — до затяжної весни
  • тане лід на озерах — до ранньої весни
  • голосно кричать птахи — до морозів

День ангела святкують:

Валент, Данило, Єремія, Ілля, Ісая, Макарій, Маруф, Никон, Павло, Памфіл, Порфирій, Самуїл, Селевкий, Феодул, Флавіан, Юліан

Народилися сьогодні:

1731 — Марчелло Баччареллі (пом. 1818), італійський художник-портретист епохи бароко

А також у цей день:

1923 — Говард Картер розкрив гробницю фараона Тутанхамона

1948 — американський астроном Джерард Койпер відкрив Міранду, супутник Урана

2005 — набув чинності Кіотський протокол