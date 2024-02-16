Будинок гоббіта: у Британії здають нерухомість із підземним палацом

Зовні будинок виглядає, як маленька сторожка, але під землею ховається справжній двір. Зняти унікальний притулок можна за 15 тисяч фунтів на місяць.

Якщо ви хочете піти в підпілля, то у Великій Британії можна зняти унікальну нерухомість під землею. У графстві Чешир за 15 тисяч фунтів на місяць можна оселиться в справжньому підземному палаці. Про це пише Daily Mail.

З вулиці апартаменти виглядають, як звичайна скляна сторожка, розміром трохи більша за садовий сарай.

Вхід у бункер Фото: Savills

Але якщо зайти всередину і спуститися вниз широкими сходами, то можна потрапити до головного житлового простору вражаючого дизайнерського будинку з трьома спальнями, який агент з нерухомості охрестив "притулком у стилі Джеймса Бонда".

У центрі цього підземного будинку в багатому районі Алтринчама розташована обідня зона з великим баром і будкою діджея.

Також там є вітальня з великим телевізором і повністю обладнана кухня. На зовнішньому краю цього круглого нижнього рівня розташовані три спальні, одна зі спалень виходить на терасу, а інша обладнана стельовим вікном.

Фото: Savills Фото: Savills Фото: Savills Фото: Savills

У дизайнерському будинку ніколи не жили, і в ньому є добре укомплектований і незайманий бар.

Також у бункері, або дизайнерському будинку гоббіта є автомобільний ліфт і підземний гараж, який веде прямо в основне житлове приміщення.

Поруч із цим же житловим приміщенням є тераса з гідромасажною ванною і гвинтовими сходами, що ведуть у сад нагорі.

У ландшафтному саду є крита зона відпочинку на відкритому повітрі і кілька брукованих доріжок.

Нерухомість розташована недалеко від фешенебельного села Гейл, де живуть футболісти Прем'єр-ліги, і центру міста Олтрінчем.

Поруч розташовано безліч полів для гольфу, розважальні клуби і парк.

Том Берк з агентства нерухомості Savills сказав: "Цей яскравий і сучасний енергоефективний будинок надає воістину унікальну можливість жити в будинку, що не має аналогів. Я ніколи раніше не був у такому будинку в стилі Джеймса Бонда, але він бездоганний".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як мільярдери по всьому світу готуються до Судного дня. Так, наприкінці минулого року з'ясувалося, що Марк Цукерберг будує приховану фортецю вартістю 100 мільйонів доларів, поховану під своїм ранчо на Гавайському острові, з власними запасами енергії та продовольства, а також вибухостійкими дверима.