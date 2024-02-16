Бредлі Купер купив будинок поруч із Джіджі Хадід

Фермерський будиночок Купер купив за 6,5 мільйона доларів, щоб бути поруч зі своєю новою дівчиною. Купер і Джіджі зустрічаються з жовтня минулого року.

Бредлі Купер купив маєток у Пенсільванії за 6,5 мільйона доларів поруч зі своєю дівчиною Джіджі Хадід та її матір'ю Іоландою. Старовинний фермерський будиночок був побудований 1704 року. І тепер актор може дістатися до ранчо Хадід усього за вісім хвилин. Про це пише Daily Mail.

Бредлі Купер придбав приголомшливий маєток у Пенсільванії за 6,5 мільйона доларів у тому ж місті, що і його подруга Джіджі Хадід та її мати Йоланда.

Будинок Бредлі Купера в Пенсільванії Фото: zillow

Зірка "Маестро", уродженець Пенсільванії, у грудні купив маєток площею 33 акра в окрузі Бакс.

Маєток включає в себе головний будинок із сімома спальнями і сімома ванними кімнатами, оновлений гостьовий будинок, класичний кам'яний сарай, басейн, ставок і вихід до приватного озера площею 20 акрів.

Побудований 1704 року інтер'єр прикрашений історичними деталями, як-от камін і кам'яна раковина, кам'яна кладка і стелі з балками.

Просторі інтер'єри головної резиденції і гостьового будинку вкриті паркетними підлогами з французького дуба.

Фермерський будинок розташований за вісім хвилин їзди від ранчо матері Джіджі — Іоланди Хадід, вартістю 4 мільйони доларів, у містечку Нью-Гоуп, населення якого становить менше ніж 3000 осіб.

Джіджі Хадід на ранчо з донькою і матір'ю Фото: Instagram @yolanda.hadid

Іоланда переїхала на ранчо 2017 року, і відтоді воно стало притулком для Джіджі та її братів і сестер.

У 28-річної супермоделі та 48-річного актора зав'язався роман у жовтні минулого року після того, як, як повідомляється, їх "познайомила" колишня 37-річна колишня Бредлі Ірина Шейк.

Джіджі провела більшу частину карантину через COVID-19 на ранчо матері, і, як повідомляють, саме там вона народила свою трирічну доньку Кхай.

Джіджі Хадід на ранчо з донькою Кхай Фото: gigihadid

Йоланда раніше говорила, що сім'я приїжджає на ранчо, щоб "знову відчути себе самими собою".

Бредлі народився і виріс у містечку Абінгтон в окрузі Монтгомері, штат Пенсільванія, за 22 милі від Нью-Гоупа.

Бредлі Купер і Джіджі Хадід поки що не коментували своїх стосунків, але минулого тижня пару сфотографували на камеру, де вона трималася за руки під час їхньої першої публічної демонстрації кохання під час спільного перебування в Лондоні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ірина Шейк і Бредлі Купер уникають одне одного.