Новий рівень стосунків: Бред Пітт перевіз до себе Інес де Рамон

Роман пари стрімко розвивається, і, схоже, наміри у Пітта найсерйозніші. Самі закохані новину ніяк не коментують.

60-річний американський актор Бред Пітт і його 34-річна дівчина Інес де Рамон, дизайнерка ювелірних прикрас, перейшли на новий етап своїх стосунків: вони стали жити разом в особняку оскароносної зірки, пише People. Це сталося через 15 місяців після того, як пара почала зустрічатися.

"У них усе йде дуже добре, і Інес щасливіша, ніж будь-коли", — сказав журналістам інсайдер, додавши, що у дівчини все ще є своє житло.

Бред та Інес вперше зустрілися в листопаді 2022 року після того, як їх помітили на концерті Боно. За два місяці до цього Рамон розлучилася зі своїм чоловіком, актором Полом Веслі, з яким була у шлюбі три роки.

У грудні 2022 року Пітт взяв Інес на прем'єру "Вавилона". Потім було спільне святкування дня народження, зустріч Нового року і поїздка в Париж.

Минулого тижня Пітт разом зі своєю коханою відвідав Міжнародний кінофестиваль у Санта-Барбарі, де вручив нагороду Бредлі Куперу в номінації "Видатний виконавець року".

Закохані сиділи поруч один з одним на заході, який проходив у театрі Арлінгтон, і Інес тримала руку Бреда на стегні. Вони багато сміялися і базікали одне з одним.

Раніше Фокус писав, що Бред Пітт і Анджеліна Джолі досі не закінчили розлучення.