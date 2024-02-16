Вечеря для схуднення. Дієтологи назвали продукт, який допоможе швидко скинути вагу

Експерти зі схуднення зазначають, що не такий важливий час прийому їжі, як вибір продуктів, які ви їсте на вечерю. Дієтологи пояснили, чому вживання білка допоможе не тільки схуднути, а й підтримувати вагу.

Напевно, ви помічали, що одні продукти викликають у вас відчуття важкості та дискомфорту, а інші — легкість та ситість. Усе тому, що організм по-різному використовує різні компоненти їжі для вивільнення енергії та регулювання метаболічних процесів. Фармацевтка, дієтологиня та біохімік Летиція Каррера вважає, що одна зі здорових стратегій схуднення — їсти на вечерю лише білок. Про це пише Vogue Italia.

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"Вночі витрати калорій мінімальні, тому все, що ми їмо і не використовуємо, відкладається у вигляді жиру. Якщо ми хочемо схуднути, я рекомендую вживати білки, необхідні для формування нових тканин. Коли ми їмо білки, ми спалюємо багато енергії для їхнього метаболізму, тому загальна кількість калорій, які вони нам дають, знижується. Крім того, білки також мають важливий насичувальний ефект, усуваючи бажання перекусити. А ще вони сприяють сну", — каже Каррера.

То ж, якщо ви хочете схуднути, для останнього прийому їжі обирайте білок, а овочі краще їсти в інший час дня.

Важливо підкреслити, що пропозиція їсти на вечерю білок не означає, що потрібно обов'язково виключити з цього прийому їжі овочі. Але якщо ви хочете схуднути й активізувати обмін речовин, то краще їсти овочі і "повільні" вуглеводи в інший час доби. "Вживання вуглеводів на вечерю — це непогано (не будемо забувати, що деякі овочі, навіть якщо вони містять дуже мало калорій на порцію, мають високий вміст вуглеводів і дають енергію у вигляді крохмалю, зокрема картопля, кукурудза, горох і гарбуз). Однак треба враховувати, що вони мають менший насичувальний ефект і нам потрібно менше енергії для їхнього метаболізму", — пояснює експерт.

Важливість білка

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Середземноморська дієта гарантує достатнє споживання білка, завдяки наявності нежирного м'яса, молочних продуктів, риби і бобових, але якщо ви дотримуєтеся веганських дієт, в яких виключені всі тваринні білки, то можете недобирати рекомендовану норму", — пояснює фахівець з харчування Сандра Лорден Альварес.

Щоб мати можливість контролювати норму білка в раціоні, експерт дає кілька порад: "Добова норма білка, рекомендована ВООЗ, становить від 0,8 до 1 грама на кілограм ваги. Іншими словами, людина вагою 60 фунтів має отримувати від 48 до 60 грамів білка на день. Наприклад, у банці тунця — 25 грамів; одне яйце містить 6 грамів; а 100 грамів м'яса дають 25 грамів білка".

Білкова вечеря для схуднення

Фото: Freepik

На думку Каррери, вживання білкових вечерь протягом тривалого періоду часу, є хорошою стратегією для контролю ваги. За умови, що інші прийоми їжі збалансовані потрібною кількістю інших макронутрієнтів, таких, як вуглеводи та корисні жири. "Насправді, їсти білок на вечерю можна протягом тривалого часу без обмежень або навіть, для контролю ваги, його можна приймати з понеділка по п'ятницю, залишаючи вихідні вільними".

Є безліч варіантів вживання білка на вечерю, ось деякі ідеї, якими поділилася Летиція Каррера:

Яєчня зі смаженими креветками та філе індички.

Мідії на пару та лосось папільот.

Каракатиця на грилі та запечений хек із часником і перцем чилі.

"Курка-гриль, запечена або приготована на грилі біла риба, морепродукти або яйця... це корисні для здоров'я страви, які можна швидко та легко приготувати і не залишитися голодними". А на десерт найкращий варіант, на думку експерта, — це желе без цукру.

Нагадаємо, 8 фруктів із високим вмістом білка, які потрібно їсти частіше.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.