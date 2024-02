Вкрадену гітару Пола Маккартні вартістю 10 000 000 фунтів знайшли через 50 років (фото)

Журналісти повідомляють, що сер Пол у повному захваті. Це неймовірний поворот подій і він на сьомому небі від щастя.

Бас-гітара, вкрадена в легенди гурту "Бітлз" сера Пола Маккартні понад 50 років тому, після того, як її знайшли на горищі, нарешті повернулася до свого власника, повідомляє Метго.

Заклик до пошуку бас-гітари Höfner 500/1 1961 року було опубліковано торік у надії нарешті знайти її через багато десятиліть. Її вкрали з багажника фургона в лондонському Ноттінг-Гіллі в жовтні 1972 року.

Сер Пол, який купив гітару за 30 фунтів 1961 року, грав на ній у перші дні існування гурту в Гамбурзі та понад 250 разів у Caven Club.

Це також бас-гітара, на якій він грав до розпаду гурту 1969 року. Під неї були записані такі хіти, як Love Me Do, Twist і She Loves You.

Завдяки своїй важливості для самого музиканта та історії гурту, гітара тепер оцінюється в 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

У листопаді Маккартні пощастило отримати назад свою цінну і незамінну гітару, все ще у своєму первісному футлярі.

Це сталося після того, як власники інструменту зрозуміли, що вони можуть мати у своєму розпорядженні унікальну річ

"Унаслідок цього розголосу хтось, хто живе в таунхаусі на південному узбережжі Англії, згадав стару бас-гітару, що знаходилася у них на горищі. Через кілька днів вона повернулася до Пола Маккартні", — ідеться в повідомленні журналістів.

Студент-кінематографіст Руайдрі Гест заявив, що знаменитий інструмент був частиною отриманої ним спадщини.

"Я успадкував цю річ, яка була повернута Полу Маккартні. Поділіться новинами", — написав він у Твіттері, поруч із фотографією гітари, що стоїть у коридорі.

21 рік потому він також опублікував свою фотографію з гітарою, яка, схоже, має ідентичний вигляд до тієї, яку привезли серу Полу, і яку було модифіковано 1964 року за допомогою виготовленої на замовлення одинарної рами для обох звукознімачів, нових ручок та перефарбовано в темніший тридільний сонячний промінь.

У четвер, 15 лютого, Пол Маккартні підтвердив повернення свого цінного майна. "Після запуску минулорічного проєкту Lost Bass бас-гітару Пола Höfner 500/1 1961 року, вкрадену 1972 року, було повернуто", — заявив відомий музикант.

Гітара потребує ремонту, але фахівці вважають, що це легко зробити. Повідомляється, що сер Пол і його команда підтримують зв'язок із сім'єю, яка повернула музичний інструмент, і "ймовірно, заплатять їм винагороду".

