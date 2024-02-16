Актора Білла Скарсгарда, який зіграв клоуна Пеннівайза, оштрафували на 40 тисяч крон

У актора в аеропорту знайшли 2,43 грама марихуани. У Швеції заборонена марихуана, і це суворо регулюється законодавством.

33-річний шведський актор Білл Скарсгард, найвідоміший своїми ролями Романа Годфрі в телесеріалі "Хемлок Гроув", а також клоуна Пеннівайза в екранізації роману Стівена Кінга "Воно" і "Воно 2", оштрафований на $3825 після того, як визнав себе винним у зберіганні марихуани, пише TMZ.

У жовтні минулого року його затримали в аеропорту Арланда з 2,43 грама марихуани. Уродженець Стокгольма не став заперечувати провину. Йому виписали штраф на загальну суму 40 000 шведських крон, що відповідає $3825.

За даними видання, Скарсгарду не доведеться відбувати певний час під вартою або підкорятися умовам умовно-дострокового звільнення чи випробувального терміну у зв'язку з визнанням провини.

Марихуана заборонена у Швеції як на медичному, так і на рекреаційному рівні. Закон про канабіс розділений на чотири покарання: споживання, зберігання, виробництво і поширення.

Білл Скарсгард в образі Пеннівайза

За інформацією NordAN, Скандинавської мережі з політики щодо алкоголю і наркотиків (NordAN), метою якої є "скорочення споживання алкоголю та інших наркотиків" з моменту її створення, "оскільки окремі речовини не регулюються окремо, штрафи залежать від таких чинників, як кількість володіння певними речовинами та їхня передбачувана небезпека".

Злочини, пов'язані з наркотиками, які у Швеції вважаються незначними, можуть каратися штрафом або тюремним ув'язненням на строк до шести місяців, тоді як стандартні злочини, пов'язані з наркотиками, караються позбавленням волі на строк від 14 днів до трьох років.

Повертаючись до Білла, зазначимо, що останніми роками він активно знімається. Актора можна побачити в таких фільмах, як "Джон Вік: Розділ 4" 2023 року, "Вічні" 2021 року і "Дедпул 2" 2018 року, а також у серіалах "Кларк" (2022) і "Касл-Рок" (2018-2019).

На його рахунку низка ролей у кіно, зокрема в таких проєктах, як "Ворон", "Носферату", "Імператор", "Замкнений" і "Повелителі війни".

Білл — виходець зі знаменитої кінематографічної династії Скарсгардів. Його 72-річний батько Стеллан Скарсгард найвідоміший за своїми ролями у фільмах "Розумниця Вілл Гантінг", "Мамма Міа!", "Дюна" і "Амістад".

Не менш знамениті і його брати — 47-річний Александр, 43-річний Густав, 28-річний Вальтер, 14-річний Оссіан і навіть 11-річний Кольбйорн. Ейя Скарсгард, 31-річна сестра Білла, працює моделлю. До речі, прізвище династії акторів вигадав батько Стеллана Скарсгарда Ян Серен Нільссон у 40-ті роки XX століття, коли у Швеції через засилля однакових родових імен віталося створення нових.

Густав, Білл і Олександр Скарсгарди

Раніше Фокус писав про найвідоміші акторські династії Голлівуду, зокрема і про Скарсгардів.