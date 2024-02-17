Раки, Скорпіони та Риби. Таро-прогноз на гроші навесні 2024 року для водних знаків
Якою буде фінансова весна 2024 року для знаків водної стихії? розглядаємо перспективи найчутливіших представників Зодіакального кола.
Найчутливіші та найемпатичніші представники Зодіакального кола — знаки водної стихії. Вони сильніше за інших сприймають навколишню реальність і максимально реагують на найменші вібрації в просторі та зміни в будь-якій життєвій сфері. Найбільш інтуїтивні — Раки, Скорпіони та Риби давно врахували зміни, що насувалися, і вже запаслися витримкою у своєму очікуванні. Що ж очікує на найчутливіші знаки навесні 2024 року у сфері фінансів? Таро-прогноз для представників стихії Води.
Рак
Перша половина весни 2024 року пройде для Раків під знаком "грошового Сонця": хороші доходи, позитивна стабільність, несподівані надходження грошей, корисне партнерство і перспективні проєкти. Щоправда, ближче до травня 2024 року можуть настати не найприємніші зміни: розгойдування ситуації, необхідність почати заощаджувати, невизначеність і не найпозитивніший психологічний стан чекатиме на Раків. Але цей стан буде недовгим — просто запасіться терпінням!
Скорпіон
Для Скорпіонів весна 2024 почнеться не з найкращих подій у сфері фінансів: втрати, раптові великі витрати, вимушений переїзд, навіть загроза. Щоправда, з другої половини весни Скорпіонам вдасться взяти ситуацію під контроль і вийти на гідний рівень фінансового становища: нова робота, нове партнерство, або вдале знайомство, що здатне спричинити сприятливі зміни з грошима. Негативним виглядає саме березень 2024 року: тут вам доведеться закликати на допомогу всю свою витримку і вірити в хороше, яке скоро настане!
Риби
Початок весни 2024 року буде наповнений страхами для представників знака Риби. Перспективи будуть для вас невизначеними. Ви будете з нетерпінням очікувати змін у сфері фінансів і робочих процесів. \період здасться вам занадто довгим і неприємним. Насправді, всі справи досить швидко прийдуть до позитивної розв'язки. Взагалі, весна для Риб — час складних уроків і трансформації саме в ресурсній сфері: робота, доходи, нерухомість. Не рекомендується в цей період купувати або продавати дороге майно: краще перечекати.