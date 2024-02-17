Раки, Скорпіони та Риби. Таро-прогноз на гроші навесні 2024 року для водних знаків

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Найчутливіші та найемпатичніші представники Зодіакального кола — знаки водної стихії. Вони сильніше за інших сприймають навколишню реальність і максимально реагують на найменші вібрації в просторі та зміни в будь-якій життєвій сфері. Найбільш інтуїтивні — Раки, Скорпіони та Риби давно врахували зміни, що насувалися, і вже запаслися витримкою у своєму очікуванні. Що ж очікує на найчутливіші знаки навесні 2024 року у сфері фінансів? Таро-прогноз для представників стихії Води.

Рак

Таро-прогноз на гроші навесні 2024 року для Раків

Перша половина весни 2024 року пройде для Раків під знаком "грошового Сонця": хороші доходи, позитивна стабільність, несподівані надходження грошей, корисне партнерство і перспективні проєкти. Щоправда, ближче до травня 2024 року можуть настати не найприємніші зміни: розгойдування ситуації, необхідність почати заощаджувати, невизначеність і не найпозитивніший психологічний стан чекатиме на Раків. Але цей стан буде недовгим — просто запасіться терпінням!

Скорпіон

Таро-прогноз на гроші навесні 2024 року для Скорпіонів

Для Скорпіонів весна 2024 почнеться не з найкращих подій у сфері фінансів: втрати, раптові великі витрати, вимушений переїзд, навіть загроза. Щоправда, з другої половини весни Скорпіонам вдасться взяти ситуацію під контроль і вийти на гідний рівень фінансового становища: нова робота, нове партнерство, або вдале знайомство, що здатне спричинити сприятливі зміни з грошима. Негативним виглядає саме березень 2024 року: тут вам доведеться закликати на допомогу всю свою витримку і вірити в хороше, яке скоро настане!

Риби

Таро-прогноз на гроші навесні 2024 року для Риб

Початок весни 2024 року буде наповнений страхами для представників знака Риби. Перспективи будуть для вас невизначеними. Ви будете з нетерпінням очікувати змін у сфері фінансів і робочих процесів. \період здасться вам занадто довгим і неприємним. Насправді, всі справи досить швидко прийдуть до позитивної розв'язки. Взагалі, весна для Риб — час складних уроків і трансформації саме в ресурсній сфері: робота, доходи, нерухомість. Не рекомендується в цей період купувати або продавати дороге майно: краще перечекати.