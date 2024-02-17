Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Раки, Скорпионы и Рыбы. Таро-прогноз на деньги весной 2024 для водных знаков

Какой будет финансовая весна 2024 для знаков водной стихии? рассматриваем перспективы самых чувствительных представителей Зодиакального круга.

Лидия Новоселецкая
Лидия Новоселецкая
Редактор
eye 75
Таро-прогноз на деньги весной 2024 для водных знаков
Фото: коллаж Фокус | Таро-прогноз на деньги весной 2024 для водных знаков
Related video

Самые чувствительные и эмпатичные представители Зодиакального круга — знаки водной стихии. Они сильнее других воспринимают окружающую реальность и максимально реагируют на малейшие вибрации в пространстве и перемены в любой жизненной сфере. Наиболее интуитивные — Раки, Скорпионы и Рыбы давно считали изменения, которые надвигались и уже запаслись выдержкой в своем ожидании. Что же ожидает самых чувствительные знаки весной 2024 года в сфере финансов? Таро-прогноз для представителей стихии Воды.

Рак

Таро-прогноз на деньги весной 2024 для Раков Fullscreen
Таро-прогноз на деньги весной 2024 для Раков

Первая половина весны 2024 пройдет для Раков под знаком "денежного Солнца": хорошие доходы, позитивная стабильность, неожиданные поступления денег, полезное партнерство и перспективные проекты. Правда, ближе к маю 2024 могут наступить не самые приятные перемены: раскачка ситуации, необходимость начать экономить, неопределенность и не самое позитивное психологическое состояние будет ожидать Раков. Но это состояние будет недолгим — просто запаситесь терпением!

Скорпион

Таро-прогноз на деньги весной 2024 для Скорпионов Fullscreen
Таро-прогноз на деньги весной 2024 для Скорпионов

Для Скорпионов весна 2024 начнется не с лучших событий в сфере финансов: потери, внезапные крупные траты, вынужденный переезд, даже угроза. Правда, со второй половины весны Скорпионам удастся взять ситуацию под контроль и выйти на достойный уровень финансового положения: новая работа, новое партнерство, или удачное знакомство, способное повлечь благоприятные перемены с деньгами. Негативным выглядит именно март 2024 года: здесь вам предстоит призвать на помощь всю свою выдержку и верить в хорошее, которое скоро наступит!

Рыбы

Таро-прогноз на деньги весной 2024 для Рыб Fullscreen
Таро-прогноз на деньги весной 2024 для Рыб

Начало весны 2024 будет наполнено страхами для представителей знака Рыбы. Перспективы будут для вас неопределенными. Вы будете с нетерпением ожидать перемен в сфере финансов и рабочих процессов. \период покажется вам слишком долгим и неприятным. На самом деле, все дела довольно быстро придут к позитивной развязке. Вообще, весна для Рыб — время сложных уроков и трансформации именно в ресурсной сфере: работа, доходы, недвижимость. Не рекомендуется в этот период покупать или продавать дорогостоящее имущество: лучше переждать.