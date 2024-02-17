Раки, Скорпионы и Рыбы. Таро-прогноз на деньги весной 2024 для водных знаков

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Самые чувствительные и эмпатичные представители Зодиакального круга — знаки водной стихии. Они сильнее других воспринимают окружающую реальность и максимально реагируют на малейшие вибрации в пространстве и перемены в любой жизненной сфере. Наиболее интуитивные — Раки, Скорпионы и Рыбы давно считали изменения, которые надвигались и уже запаслись выдержкой в своем ожидании. Что же ожидает самых чувствительные знаки весной 2024 года в сфере финансов? Таро-прогноз для представителей стихии Воды.

Рак

Таро-прогноз на деньги весной 2024 для Раков

Первая половина весны 2024 пройдет для Раков под знаком "денежного Солнца": хорошие доходы, позитивная стабильность, неожиданные поступления денег, полезное партнерство и перспективные проекты. Правда, ближе к маю 2024 могут наступить не самые приятные перемены: раскачка ситуации, необходимость начать экономить, неопределенность и не самое позитивное психологическое состояние будет ожидать Раков. Но это состояние будет недолгим — просто запаситесь терпением!

Скорпион

Таро-прогноз на деньги весной 2024 для Скорпионов

Для Скорпионов весна 2024 начнется не с лучших событий в сфере финансов: потери, внезапные крупные траты, вынужденный переезд, даже угроза. Правда, со второй половины весны Скорпионам удастся взять ситуацию под контроль и выйти на достойный уровень финансового положения: новая работа, новое партнерство, или удачное знакомство, способное повлечь благоприятные перемены с деньгами. Негативным выглядит именно март 2024 года: здесь вам предстоит призвать на помощь всю свою выдержку и верить в хорошее, которое скоро наступит!

Рыбы

Таро-прогноз на деньги весной 2024 для Рыб

Начало весны 2024 будет наполнено страхами для представителей знака Рыбы. Перспективы будут для вас неопределенными. Вы будете с нетерпением ожидать перемен в сфере финансов и рабочих процессов. \период покажется вам слишком долгим и неприятным. На самом деле, все дела довольно быстро придут к позитивной развязке. Вообще, весна для Рыб — время сложных уроков и трансформации именно в ресурсной сфере: работа, доходы, недвижимость. Не рекомендуется в этот период покупать или продавать дорогостоящее имущество: лучше переждать.