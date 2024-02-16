Еклектика в одязі: улюблений стиль тих, хто цінує гармонію (фото)

За словами стилістів, еклектика, або комбінаторність, в одязі — це можливість гратися з різними стилями, формами, текстурами і кольорами, аби створити образ, який запам'ятовується та який відображає індивідуальність і творчий підхід до моди.

Що таке еклектика в одязі? Це поєднання непоєднуваного, змішання різних стилів, фактур і напрямів. А як же гармонія, запитаєте ви? Насправді еклектика — це мистецтво гармонійного поєднання протиріч і несподіваних об'єднань. А ось тут-то важливо дотриматися гармонії, щоб не тільки висловити свою індивідуальність і поекспериментувати, а й продемонструвати гарний смак і почуття пропорцій. Фантазуйте, проявляйте свою індивідуальність, і у вас все вийде.

Отже, шість основних правил, як одягнутися в стилі еклектика, якими з нами поділилися на сайті peonyfashiongroup.

Комбінувати — це вміння поєднувати найнеймовірніші речі між собою. Водночас навіть речі різних стилів мають пасувати одна до одної хоча б за однією ознакою — кольором, геометрією, малюнком, формою, фактурою. Зверніть увагу на яскраві кольори! Забудьте про чорне або монохромне вбрання у відтінках сірого — оригінальні візерунки і речі яскравих забарвлень невіддільні від еклектики. Змішуйте, здавалося б, несумісні фактури. Візьміть речі одного кольору, але з різних тканин — грубе з гладким, невагоме з важким. Додайте в образ новий стиль. Наприклад, мереживну сукню поєднуйте з байкерською шкіряною курткою або білу шифонову сукню з кросівками. Розставляйте акценти — ними можуть бути сумка, шарф контрастного відтінку. Наприклад, якщо ви вже додали до образу футболку з принтом, тоді візьміть однотонну сумку на тон темнішу за основний колір. Руйнуйте стандарти — еклектика не тільки для молоді. Цей стиль чудово підійде жінкам старшого віку, особливо тим, кому 50+.

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Еклектика для жінок

Цей стиль у жіночих образах вирізняється такими характеристиками:

змішання стилів, особливо таких, як вінтажний, класичний, сучасний, бохо, гранж тощо. Наприклад, це може бути поєднання вінтажної сукні з модними кедами або кросівками;

гра з текстурами, такими як шовк, мереживо, денім, вельвет, вовна тощо. Подібний вибір створює цікавий і динамічний образ;

експерименти з принтами, такими як геометричні візерунки, квіткові мотиви, анімалістичні принти тощо. Особливо це актуально в декоруванні жіночих штанів;

аксесуари, різноманітні прикраси, шарфи, сумки, окуляри, ремені тощо. Часто такі елементи надають образу завершеності та індивідуальності.

Тобто еклектичний стиль у жіночому одязі — це можливість кожної жінки проявити свою індивідуальність і створити стильні та неповторні образи.

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Еклектика для чоловіків

У чоловічому варіанті еклектика передбачає поєднання класичних елементів, як-от піджаки, сорочки з комірами, штани, — із сучасними деталями, наприклад, кедами або кросівками, джинсами з розрізами або аксесуарами в стилі вуличної моди. Еклектичний образ у чоловічій моді так само, як і в жіночій, може поєднувати різноманітні матеріали і текстури — шкіру, денім, вовну, бавовну, штучні тканини. Це дає змогу створити цікаві та багатошарові образи, наприклад:

хіпстер: джинси з розрізами і потертостями, кардиган з товстої пряжі, футболка з принтом, кеди з яскравими шнурками, в'язана шапка біні, сумка-рюкзак зі шкіри або текстилю;

гранж з елементами рок-культури: шкіряна косуха, сорочка в клітинку або з графічним принтом, джинси, високі черевики, шарф з рок-мотивами, шкіряний браслет із заклепками;

джентльмен-бохо: лляний піджак, сорочка з яскравим принтом або вишивкою, широкі штани в стилі "бохо", легкі шкіряні туфлі, намисто або браслети з натуральних матеріалів.

В еклектичному стилі чоловічого одягу можна зустріти сміливі поєднання кольорів і відтінків, які не завжди типові для чоловічого гардероба. Це можуть бути яскраві акценти або несподівані комбінації, що додають оригінальності та стилю образу.

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