Василіса Фролова в ефектній сукні відсвяткувала своє 46-річчя в Дубаї (фото)

Зірка поділилася фотографіями з дня народження. Сама собі вона побажала знаходити "вміння бачити щастя".

Українська телеведуча, модель і акторка Василіса Фролова 16 лютого відзначає день народження. Зірці виповнилося 46 років. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала кілька знімків зі свята.

День народження знаменитість зустріла в колі сім'ї та друзів в одному з українських ресторанів у Дубаї, де живе після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

На фотографіях Василіса постала в блискучій ефектній сукні. Волосся вона зібрала в тугий хвіст і прикрасила голову блискітками. Барвистий образ знаменитість доповнила масивними сережками. У тон до сукні Василіса підібрала тіні для очей і використала яскраву помаду.

Фото: instagram.com/vasyafrolova

"З новим роком мене. Бажаю в будь-яку мить знаходити вміння бачити щастя. Залишитися дитиною і при цьому не втратити адекватності. Фільтрувати головне і нарешті правильно розставити кляті пріоритети. Відчути дім", — написала Фролова.

Фото: instagram.com/vasyafrolova

Підписники привітали ведучу зі святом і залишили багато приємних побажань під її постом: "Любимо і вітаємо", "Красуня, люблю. Будь щаслива в будь-якій точці планети!", "Красива, немає сил. Привітання і нехай все здійсниться!", "Вітаю, красуне! Будь щасливою і нехай тебе оточують тільки хороші люди!", "Вітаю, красуне! Року щедрого на дива!".

Що відомо про Василину Фролову

Юлія Борисівна Фролова (справжнє ім'я Юлія Борисівна Фролова) — українська телеведуча, модель і актриса. Народилася в Харкові 16 лютого 1978 року. Починала кар'єру з модельних конкурсів і конкурсів краси. У 1995 році отримала звання "Віце-королева Харкова". Двічі заслужила титул "Miss Body Beautiful of the world". Працювала моделлю в Україні, в Росії та у Франції.

2014 року стала обличчям промокампанії жіночого телеканалу TLC в Україні. Із 24 серпня 2017 року до 2021 року була ведучою "Прямого" каналу. 7 березня 2021 року вперше стала мамою. Малюка, який народився в одному з приватних пологових будинків Києва, назвали Родіоном. Батьком хлопчика є продюсер Дмитро Котеленець.

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що Фагот зворушливо привітав Ольгу Навроцьку з ювілеєм. Зіркова пара разом із 2009 року, але вони так і не узаконили свої стосунки.