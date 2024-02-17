Які колготки будуть в тренді весною 2024

Жіночі колготи — це один з видів жіночої білизни, що надає привабливості та стилю жіночим образам. Фактично це додатковий елемент гардероба в весняний та осінній період, який додає певного смаку, цікавого вигляду та сексуальності до жіночого образу.

Саме тому, чим ближче весна, тим актуальніша тема, яким колготкам надавати перевагу. Фокус підготував підбірку трендових варіантів колгот, які допоможуть вам стильно виглядати весною 2024 року.

Звісно, всі звикли до класики чорних або тілесних колготів, які пасують під все. Тілесні звісно тому, що вони імітують натуральну шкіру, ну а чорні, бо вони візуально роблять ноги довшими та стрункішими.

Однак, це не єдині варіації жіночих колготок, які можна придбати собі в гардероб. Наприклад, у 2024 році, повертається можна на білі "шкільні" колготки, які мама купувала на 1 вересня, а також яскраві кольори колготів, якими можна цікаво підкреслити образ.

Червоні колготи

Кольорові колготи є одним із трендів моди останніх сезонів, у тому числі і червоні. Їх часто можна бачити на подіумах модних показів. У поєднанні зі спідницями або платтями, червоні колготи можуть додати сміливої та стильної нотки до вашого образу. Вони можуть створювати контрастність з одягом чорного, білого, кольорового чи нейтрального відтінків. Обираючи червоні колготи, важливо звернути увагу на матеріал та якість. Щільність, еластичність та комфорт грають велику роль.

Колготи в горошок

Колготи в горошок у 2024 році будуть трендом у модній індустрії. Вони додають грайливості та стилю до будь-якого вбрання.

Варто відзначити, що принт у горошок буде актуальний не лише на колготах. Загалом у новому сезоні варто звернути на нього увагу.

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Білі колготи

Мабуть, немає жодної дівчини та жінки, яка б хоч раз в житті не одягала святкові білі колготи, які нам купували в школі. Так от, у дорослому віці цей варіант колготів тепер теж популярний.

Білі колготи є одним з трендів моди останніх років. Вони стали популярними серед багатьох жінок, оскільки вони додають свіжого вигляду до будь-якого образу. Білі колготи можна поєднувати з різним одягом — від суконь і спідниць до шортів і джинсів. Вони також ідеально підходять для весняного та літнього сезонів.

Колготи в сітку

Ще один варіант колгот, про які мріяла кожна школярка. Тому настав час втілювати свої мрії в життя. Колготки в сітку є популярним трендом моди, який з'явився у минулому році і продовжить триматися і у 2024 році. Цей варіант колготів можна використати для створення особливого образу, додаючи сексуальності та стилю до свого вигляду. Колготки в сітку доступні в різних варіаціях, таких як тонка сітка, груба сітка, з візерунками або без них. Їх можна поєднувати з спідницями, шортами, платтями або навіть носити під джинсами для стильного акценту.

Колготи з логотипом

Колготи з логотипами — це ще один з трендів моди, особливо в останні роки. Багато брендів і дизайнерів друкують свої логотипи на колготках, щоб надати їм стильного і виразного вигляду. Це можуть бути логотипи бренду, написи або символи, вишиті або надруковані на колготах.

Ідея колгот з логотипами виникла з моди на стрітстайл та унікальний брендинг. Вони стали популярними серед модниць, які люблять експериментувати зі своїм стилем та виражати свою пристрасть до певного бренду. Колготи з логотипами можна легко поєднувати з різними сукнями, спідницями або шортами, створюючи стильний і сучасний образ.

Нагадаємо, раніше ми писали, одяг з якими принтами варто додати до свого гардеробу у 2024 році. Крім цього, Фокус писав про новий тренд 2024: штани капрі — повернення з 90-х.