Меган Маркл вийшла на публіку в пальті за 52 тис. грн (фото)

Під час візиту до Канади Меган обирала дорогі та комфортні речі, зокрема й місцевих брендів. Вона віддавала перевагу елегантним пальтам і комфортним пуховикам.

42-річна дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка зараз разом із чоловіком перебуває в Канаді з триденним візитом, продемонструвала на публіці дуже стильне і трендове зимове пальто-кейп кольору верблюжої вовни, повідомляє Hello.

Герцогиня Сассекська вибрала модель одного зі своїх улюблених канадських брендів Sentaler за $1370 (52 222 грн). Фасон пальта включає в себе ремінь із зав'язками, ребристу деталь на рукавах і шалевий комір. Волокна, виготовлені з м'якої вовни бебі-альпаки, містять мікроскопічні повітряні кишені, які діють як природні теплоізолятори, що робить цю накидку на підкладці теплою, але легкою.

Пальто-кейп герцогиня доповнила джинсами-скінні та високими чобітьми Фото: Getty

Свій образ Меган доповнила коричневими замшевими довгими рукавичками Max Mara, чорними джинсами Le Ligne, які поєднала з парою чобіт для верхової їзди CO — невіддільною частиною будь-якого канадського зимового гардероба. З прикрас на ній були золоті сережки.

Принц Гаррі одягнув сірий топ з довгими рукавами, теплу жилетку і джинси.

Подружжя відвідало у Ванкувері ковзанку для керлінгу, і герцог навіть спробував пограти сидячи в інвалідному візку, оскільки в програму Ігор нескорених входить цей вид змагань.

Під час поїздки до Канади Меган демонструє зимовий гардероб класу люкс. Так, 14 лютого вона з'явилася в білому вовняному светрі CO з джинсами Sorel в тон, кремово-білому пуховику від Calvin Klein і шоколадно-коричневій шапці від Burberry, завершивши ансамбль коричневими лижними черевиками на хутрі від Sorel.

Меган приміряла довгий бежевий пуховик Фото: Getty

Потім Меган одягла пальто з особливим змістом. Пара відвідала культурний центр Сквоміш Лілуат і подивилася виставку, де художники, які створили логотип Ігор Invictus Vancouver Whistler 2025, представили свої роботи. Маркл вибрала чорне пальто "Kensington" від DÔEN, яке, на думку декого, було тонкою даниною поваги принцу і принцесі Уельським.

15 лютого Меган прогулювалася в чорній стьобаній двосторонній куртці-пуховику Hermes, яку вона поєднала з парою чорних джинсів скінні La Ligne і темно-синім шарфом. На голову вона одягла шапку Aritzia, а із взуття вибрала темно-коричневі шкіряні черевики Sienna.

Ще один варіант зимового ансамблю від Меган Маркл Фото: Getty

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл і принц Гаррі змінили прізвище своїх дітей, чим знову засмутили своїх британських родичів.