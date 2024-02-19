Катя Осадча та Юрій Горбунов привітали сина Івана з днем народження (фото)

Перша спільна дитина пари зʼявилася на світ у 2017 році. Після цього телеведучі також стали батьками сина Данила у 2021.

Українська телеведуча Катя Осадча привітала свого середнього сина Івана із семиріччям. Сімейними кадрами та теплими словами зірка екрану ділиться в Instagram з понад 1,8 млн підписників.

"Ти наша радість і тренажер для нервів одночасно. Розумний, сміливий, ніжний і водночас норовниливий. Знаю, що іноді твоя позиція нас доводить до сказу, але точно це те, що дуже потрібно в дорослому житті", — написала багатодітна мама та додала, що вони з татом люблять сина та пишаються ним.

Зокрема, Осадча показала кілька сімейних знімків з іменинником та Юрієм Горбуновим. Іван навіть відвідував зіркових батьків на роботі, наприклад, на зйомках "Голосу країни".

Катя Осадча та Юрій Горбунов із сином

До привітань у коментарях приєдналися репер Потап, співачка Даша Астафʼєва, модель Аліна Байкова, дружина Дмитра Монатика Ірина, колишня дружина Миколи Тищенка Алла Барановська та інші знаменитості.

Тим часом Юрій Горбунов також звернувся до 7-річного Івана в його день.

"Ще вчора пеперізав пуповину, а сьогодні тобі вже цілих 7 рочків! Наша гордість, наші міцні нерви, наша любов і надія!!" — написав український телеведучий.

Катя Осадча та Юрій Горбунов із сином

Також Катя Осадча показала подарунки середнього сина та написала: "Наш іменинник".

Син Каті Осадчої та Юрія Горбунова святкує 7-річчя Фото: Instagram kosadcha

Окрім Івана, зіркове подружжя виховує сина Данила, який народився в серпні 2021 року. Також в Осадчої є 21-річний спадкоємець Ілля, який зʼявився на світ у її союзі з політиком Поліщуком Олегом.

Нагадаємо, Катя Осадча показала новорічне фото зі спадкоємцями.

Також Фокус писав про думки Каті Осадчої та Юрія Горбунова щодо всиновлення дитини.