Даша Кацуріна показала зворушливі кадри Дантеса з її сином (фото)

У знаменитостей зʼявився новий домашній улюбленець. Пара розповіла про лабрадудля Василя.

Даша Кацуріна показала зворушливі кадри Володимира Дантеса з її сином Іваном. Сімейними знімками дизайнерка ділиться в телеграм-каналі.

Мама двох дітей показала їхнього нового домашнього улюбленця — лабрадудля Василя. З песиком уже познайомилися діти Даші, зокрема, дворічний Іван.

"А ось і Василь, Василю 2 місяці, порода лабрадудль, Василь буде дуже великим хлопчиком", — написала Кацуріна.

На одному з фото Володимир Дантес тримав Василя в руці, а іншою взяв за руку сина коханої. Вони позували на фоні сходів.

Володимир Дантес із сином Даші Кацуріної Фото: Телеграм Даші Кацуріної

Також лабрадудль лежав біля взуття. А на одному з кадрів Василь та Іван позували разом на дивані.

Новий домашній улюбленець Даші Кацуріної та Володимира Дантеса Фото: Телеграм Даші Кацуріної Син Даші Кацуріної та лабрадудль Василь Фото: Телеграм Даші Кацуріної

Зокрема, на одному із сімейних знімків зʼявилися Даша та Володимир разом з новим домашнім улюбленцем.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна Фото: Телеграм Даші Кацуріної

Музикант та дизайнерка почали зустрічатися у 2022 році. Тривалий час зіркова пара будувала стосунки на відстані, адже Даша Кацуріна з двома дітьми, Олександрою та Іваном, жили в Польщі. Втім, наприкінці 2023 року вони остаточно повернулися до України і тепер живуть разом з Дантесом у просторому будинку під Києвом.

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