Надя Дорофєєва показала, як проводить час з дітьми Міші Кацуріна (фото)

Про стосунки пари стало відомо у 2022, а через рік вони офіційно одружилися. Від попереднього союзу в ресторатора підростають двоє дітей — Олександра та Іван.

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Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як проводить час з дітьми Міші Кацуріна від попереднього шлюбу. Сімейними кадрами зірка сцени ділиться у своєму Instagram.

Спочатку артистка зізналася, що ввечері Олександра попросила пограти з нею в хованки. Зокрема, Дорофєєва показала їхні місця, де кожен ховався по черзі. Так, Михайло Кацурін заховався у ванній кімнаті, а саме в шафі, де лежить білизна.

Тим часом восьмирічна спадкоємиця ресторатора замаскувалася в шафі з речима.

"І ось єдина людина, яка дійсно вміє робити свою справу", — написала співачка, розповідаючи про майстерність Саші в хованках.

Михайло Кацурін Фото: Скріншот Донька Михайла Кацуріна Фото: Скріншот

Тим часом Іван "вкрав" у Наді телефон.

"У мене вкрали телефон", — написала знаменитість, показуючи відео зі спадкоємцем свого чоловіка.

Син Михайла Кацуріна Фото: Скріншот

Олександра та Іван — діти Кацуріна від попереднього шлюбу з Дашею Кацуріною. Наразі вона зустрічається з Володимиром Дантесом. Спадкоємці експари проводять час як з мамою, так і з татом.

Певний час вони з Дашею Кацуріною жили у Варшаві після початку повномасштабної війни, проте нещодавно повернулися до України.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва в сльозах звернулася до прихильників.

Також Фокус писав про день народження доньки Міші Кацуріна.