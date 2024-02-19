Принц Джордж скоро вирушить до школи, стало відомо скільки коштуватиме його навчання

Принц Вільям і герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон думають про те, чи буде Джорджу комфортно жити в Оундлі з 11 років. Кейт хоче вибрати школу, яка підійде всім її дітям.

Принц і принцеса Уельські розглядають можливість відправки принца Джорджа до школи, де навчання на рік коштуватиме 34 000 фунтів стерлінгів (1 632 901 грн — ред.), оскільки школа Мальборо коштує ще дорожче, повідомляє Мirror.

За даними джерела видання, пара занесла школу Оундл до списку найкращих варіантів для майбутнього монарха. Цей навчальний заклад поділяє цінності, близькі серцю захисника довкілля короля Чарльза ІІІ, оскільки вона відома своїми поглядами щодо охорони екології.

У пошуках найкращої школи батьки принца Джорджа вже відвідали свої колишні школи — Ітон принца Вільяма і Мальборо-коледж Кейт Міддлтон. Але, за чутками, фаворитом є Оундл, розташований у центрі містечка Оундл у Нортгемптонширі.

Школа спільного навчання була заснована в 1556 році, але може похвалитися сучасним духом. На її веб-сайті написано: "Ми несемо відповідальність за те, щоб кожен член шкільного співтовариства здійснював як індивідуальні, так і колективні дії в напрямі екологічної стійкості. Ми заохочуємо прагнення і ненавидимо зарозумілість, виховуючи неупередженість, справжню віру в себе і почуття служіння. Ми вважаємо, що інтернат пропонує найкраще середовище для реалізації цих освітніх амбіцій, при цьому денні учні повністю залучаються до широти, пропонованої таким навчальним закладом. освіта."

У грудні 10-річний Джордж, його мама і тато відвідали шикарну школу Мальборо, в якій також навчалися брат і сестра Кейт, Джеймс і Піппа. Вважається, що молодому принцу вже було виділено спеціальний "будинок" для проживання.

Школа Мальборо стала "занадто розкішною", вона є найкращим вибором для надбагатих сімей.

Джерело повідомило журналістам: "Версія Мальборо 2024 року може сильно відрізнятися від того, якою її пам'ятає Кейт. Вона стала трохи більш елітною. У багатьох батьків є вілли на Ібіці, шале у Верб'є або приватний літак. У той час, як Кейт Міддлтон віддає перевагу стриманому багатству".

Усі діти Вільяма і Кейт можуть зрештою вступити до школи спільного навчання, і, як кажуть, їхня служба безпеки віддає перевагу саме такій схемі.

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Вільям спочатку дуже хотів, щоб Джордж вступив до Ітона, де він сам навчався в дитинстві. Школа розташована всього за кілька миль від Віндзора, але призначена тільки для хлопчиків. Повідомляється, що сім'я зараз думає про те, чи буде Джорджу комфортно жити в Оундлі з 11 років. Кейт хоче школу, яка підійде всім її дітям.

Раніше, 15 лютого, повідомлялося про те, що принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї підтримують короля Чарльза III. Поки суверен проходить курс лікування від онкології, він знаходить розраду у своїх трьох онуках — Джорджі, Шарлотті та Луї.