Принц Вільям розповів, чим захоплюється принц Джордж

Принц Уельський розповів, що його старший син Джордж виявив особливу зацікавленість до триатлону. Принц Джордж повернувся до школи Ламбрук після канікул, а принц Вільям знову взявся до виконання королівських обов'язків.

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Під час церемонії вручення ордена Британської імперії триатлоністці Ноні Стенфорд, срібній призерці Ігор Співдружності, принц Вільям розповів про захоплення свого сина цим видом спорту, що поєднує біг, плавання і їзду на велосипеді. Про це пише видання Hello!

Принц Вільям із дітьми

Нона Стенфорд, яка деякий час тому пішла зі спорту, розповіла репортерам після церемонії таке: "Він (принц Вільям) розповідав мені, як Джордж займався триатлоном у школі".

Вона продовжила: "Є також джентльмен, який зараз працює на Вільяма, трохи займався тріатлоном і давав Джорджу поради, як насипати тальк у його взуття. Джордж ділився своїм тальком зі своїми однокласниками, і вони всі в захваті від цього".

(Триатлети використовують тальк у своїх велосипедних і бігових кросівках, оскільки він допомагає ногам легше ковзати у взутті, а також знижує ризик натирання під час перегонів)...

Нагадаємо, що Король Чарльз розкрив невідому деталь про заручини принца Вільяма і Кейт Міддлтон.