Усі дівчата переходили до нього: вдова Білоножка розповіла, як її чоловік змагався з Ющенком (відео)

За словами самого Віктора Білоножка, між ним і майбутнім третім президентом України часто відбувалися бійки, зокрема й із застосуванням зброї. Однак свого часу це не заважало Віктору Ющенку вітати артиста особисто з днем народження.

Відомий український артист Віталій Білоножко в роки своєї молодості бився через дівчат із майбутнім третім президентом України Віктором Ющенком. У цих бійках застосовували навіть холодну зброю, розповіла його вдова Світлана Білоножко в інтерв'ю Дмитрові Гордону, яке було опубліковано в неділю, 18 лютого.

Артистка розповіла, що її чоловік і Віктор Ющенко — земляки. Рідне село Віталія Білоножка — Слобода Сумської області — розташоване поруч із малою батьківщиною третього українського президента (селом Хоружівка). При цьому сам Дмитро Гордон також згадав свою розмову з артистом на цю тему. Білоножко якось розповів журналісту, що він і Ющенко в юності ходили до одних і тих самих дівчат. При цьому незмінно виникали конфлікти, під час яких у хід йшли не тільки кулаки, а й ножі.

"Він мені це розповідав. Казав: "Найцікавіше, що всі його дівчата переходили до мене... Подивися". Він роздягався, а в нього там ножові поранення, там, там, там. Бійки були не на жарт", — розповіла під час інтерв'ю вдова артиста.

Світлана зазначила, що з часом конфлікти між її чоловіком і Віктором Ющенком забулися і не заважали подальшим дружнім стосункам. На момент, коли Віталій Білоножко став знаменитим українським співаком, а Віктор Ющенко — лідером країни, — обидва вже примірялися і підтримували добрі стосунки. Зокрема, Віктор Андрійович особисто заїжджав до артиста, щоб привітати його з днем народження.

На початку лютого вдова Віталія Білоножка розповіла про його діагноз. Народний артист страждав від цукрового діабету, у зв'язку з чим після Нового року його госпіталізували в стаціонар. Однак медики не змогли допомогти Віталію Білоножку, у якого сталася зупинка серця.

Нагадаємо, 9 січня 2024 року помер народний артист України та засновник популярного фестивалю Віталій Білоножко. У 1999 році разом із дружиною Світланою Білоножко співак заснував Міжнародний фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець".