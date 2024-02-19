Помер батько майбутньої королеви Йорданії: що відомо про трагедію (фото)

Бізнесмен і генеральний директор групи компаній "Аль-Саїф" помер на 72-му році життя. Він був президентом групи Al Saif, яка працює в галузі охорони здоров'я, догляду та будівництва.

У Йорданії 19 лютого оголосили триденну жалобу у зв'язку зі смертю батька принцеси Раджви — 71-річного Халіда ібн Мусаїд Аль-Саїфа. Про це повідомляє Arabian Royal Agency на своїй сторінці в соціальній мережі Х (раніше — Twitter).

"Королівський двір Йорданії сумує з приводу смерті пана Халіда Аль Саїфа, батька принцеси Раджви Аль Хусейна. Королівський двір Йорданії оголосив триденну офіційну жалобу", — йдеться в повідомленні.

У ЗМІ з'явилася інформація про смерть батька принцеси Йорданії Фото: Скриншот

Інформацію про смерть тестя підтвердив і наслідний принц Аль-Хусейн. Він також опублікував спільне фото з батьком своєї дружини.

"З глибоким сумом і скорботою ми прощаємося з моїм улюбленим тестем. Ми завжди будемо пам'ятати його доброту, щедрість і чесність. Нехай Бог пошле йому милість і дарує нам терпіння і сили", — написав кронпринц на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Кронпринц Йорданії Аль-Хусейн підтвердив інформацію про смерть свого тестя

Відомо, що Халід бін Мусаїд бін Саїф бін Абдель Азіз Аль-Саїф народився 1953 року. Він був президентом групи Al Saif, яка працює в галузі охорони здоров'я, догляду та будівництва, і одним із директорів транспортної компанії "Аль-Саїф". Він почав працювати з батьком у ранньому віці, в 1987 році. Халед Аль-Саїф здобув ступінь бакалавра цивільного будівництва в Американському університеті Бейрута.

Нагадаємо, наприкінці січня ми писали про те, що королева Йорданії Ранія зворушливо звернулася до чоловіка в його день народження. Король Абдалла II 30 січня 2024 року відзначив 62-річчя. Його привітали шанувальники та дружина.