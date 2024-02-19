Модель Playboy розповіла про зраду Джастіна Тімберлейка

Інцидент стався на початку 2000-х, коли Джастін зустрічався з Кемерон Діаз.

Не встиг Джастін Тімберлейк схаменутися після неприємностей, завданих йому мемуарами Брітні Спірс, як спогадами вибухнула колишня британська модель Playboy, 49-річна Зої Грегорі. Вона в ексклюзивному інтерв'ю Daily Mail розповіла, що переконала артиста роздягнутися і провести пристрасну ніч в особняку Г'ю Гефнера, коли він зустрічався з Кемерон Діаз.

За її словами, Джастін зрадив Кемерон з нею на ранніх етапах їхнього роману, коли Зої була "кроликом" Playboy.

Спочатку Тімберлейк ігнорував увагу дівчини, заявляючи, що зустрічається з актрисою. Але коли Зої парирувала, що Кемерон немає в особняку, він погодився роздягнутися до шортів і стрибнути в критий басейн.

"Він не хотів виглядати слабаком. Ми обидва зайшли в грот, обидва зняли з себе всю екіпіровку — аж до його шортів — і в підсумку почали дуріти. Я не займалася з ним сексом, але ми пестилися і цілувалися", — згадує вона.

Вечірка в особняку Г'ю Гефнера Фото: Zoe Gregory

Одкровення Грегорі можуть поставити в незручне становище співака, який нещодавно ледве не поплатився шлюбом з Джесікою Біл за гріхи молодості. Просуваючи свою нову книгу "Від Британії до Банні", що вийшла минулого місяця, Грегорі каже, що поп-зірка не змогла встояти перед її залицяннями. З Гефнером Зої розлучилася 2004 року і не раз зраджувала його за три роки стосунків.

"Вони здавали в оренду задню частину особняка для проведення заходів приблизно тричі на місяць. Це було чудово, тому що на заході були присутні так багато суперзірок — Ніколас Кейдж і Емінем — я зустріла їх усіх. Нам не дозволялося ходити на ці вечірки, але я і двоє дівчат пробиралися туди, коли Хефу вже пора було спати. Нам просто доведеться стежити за охоронцями, тому що деякі з них дадуть йому знати.

Якби він дізнався, це було б відмовкою. А якщо ти завдаси удару більше ніж тричі, він викине тебе з дому, тож потрібно бути обережним", — розповіла екс-модель.

Інтрижка з Джастіном тривала в неї не більше ніж п'ять хвилин, після чого вони обидва вийшли з басейну, одягнулися і розбіглися.

Зої Грегорі Фото: Getty

"Чесно кажучи, я просто хотіла викреслити його зі свого списку. Це було буквально п'ять хвилин, і, наскільки я пам'ятаю, він був пристойним. Але я так боялася, що мене спіймають, що не могла продовжувати занадто довго. Перш ніж справа пішла далі, ми обидва знову одягнулися і попрощалися", — підсумувала вона.

Раніше Фокус писав, що фанати Брітні Спірс зіпсували Джастіну прем'єру нового синглу.