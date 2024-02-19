"Ми зробили основну помилку": Маша Єфросиніна розповіла, що допомогло врятувати її шлюб (відео)

Популярна ведуча відверто розповіла про свої стосунки з чоловіком. Після розставання вони усвідомили, що їхній шлюб належав усім, але не їм.

Ведуча Маша Єфросиніна після 11 років шлюбу з Тимуром Хромаєвим розлучалися на рік. У той час вони по-різному бачили своє подальше життя, вони займалися розвитком кар'єри. Про те, що ж допомогло врятувати їхній шлюб зірка розповіла у відвертому шоу на Youtube-каналі.

За словами знаменитості, був період життя, коли в неї та Тимура кар'єра йшла вгору, підростали їхні діти. Однак, стосунки подружжя ставали гіршими.

"Нам здавалося тоді, що ми залишилися рідними людьми, близькими друзями та батьками доньки. І ми так стрімко розвивали наші різні кар'єри. Наші життя йшли паралельними шляхами. Я пам'ятаю, що ми вирішили розлучитися, коли зрозуміли, що і секс став порожнім", — поділилася Маша.

Пізніше пара знову возз'єдналася і почала проводити більше часу тільки удвох. За словами телезірки, велику роль в оновленні їхніх стосунків зіграв саме інтим.

Фото: Instagram mashaefrosinina

"Секс оновив наш шлюб після розлучення. Ми почали зустрічатися, бути коханцями і нікому не говорили з друзів і навіть доньці. Тому що ми зробили основну помилку. Цей шлюб належав усім: нашій доньці, батькам, друзям, соціуму. Усім, крім нас. А ми стали свідомими зрілими людьми", — додала знаменитість.

Також Маша Єфросиніна, згадуючи початок стосунків із Тимуром, розповіла, за що йому безмежно вдячна: "Коли ми познайомилися, я була на піку своєї ваги, страшенно собі не подобалася. Мене ображали в ліжку купа мудаків... Тому Тимуру я вдячна, і буду вдячна все своє життя, за те, що він змусив мене полюбити своє тіло в найбільш не прийнятному для мене стані". І додала: "Він зміг переконати мене, що я прекрасна".

Нагадаємо, 15 лютого повідомлялося, що Маша Єфросиніна зворушливо звернулася до чоловіка, який служить у ЗСУ. Зіркова пара одружена з 2003 року і виховує двох спільних дітей.