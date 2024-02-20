20 лютого 2024 року: святителя Лева, єпископа Катанського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні краще утриматися від імпульсивних обіцянок, які ви не зможете виконати. Ясна погода цього дня — до вдалого врожаю.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Лева, єпископа Катанського. За добре серце і безумовну любов Господь нагородив його даром зцілення і чудотворення.
Також 20 лютого — День Героїв Небесної Сотні.
Що не можна робити 20 лютого:
- починати нові справи
- брехати, хитрувати, засуджувати людей
- давати обіцянки
- лаятися, з'ясовувати стосунки
Народні прикмети та повір'я:
- снігопад — до поганого врожаю
- ясна погода — до гарного врожаю
- сніг із дощем — до швидкої відлиги
День ангела святкують:
Василь, Давид, Іван, Лев, Лука, Микола, Сергій, Сильвестр, Тихон, Федір, Пилип, Ярослав
Народилися сьогодні:
1966 — Сінді Кроуфорд, американська супермодель, актриса і телеведуча
1967 — Курт Кобейн (пом. 1994), американський рок-музикант, лідер групи Nirvana
А також у цей день:
1872 — у Нью-Йорку відкрився Метрополітен-музей
1962 — тричі облетівши Землю, Джон Гленн здійснив перший американський орбітальний космічний політ