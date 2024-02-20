Принц Гаррі планує повернутися до Великої Британії

Син британського короля Чарльза ІІІ після низки скандалів раптово заговорив про важливість родини. Наразі його батько лікується від онкології.

Принц Гаррі натякнув, що найближчим часом знову повернеться до Великої Британії. Про це герцог Сассекський розповів в інтервʼю Good Morning America.

Син британського короля Чарльза ІІІ проживає в Монтесіто, Каліфорнія, відтоді, як він і дружина Меган Маркл залишили посади членів королівської сім’ї у 2020 році.

З тих пір Гаррі здійснив кілька візитів до своєї країни, зокрема, на похорони своїх покійних дідуся і бабусі, королеви Єлизавети II (2022) і принца Філіпа (2021), і на коронацію свого батька, короля Чарльза ІІІ, у травні 2023 року.

Стосунки герцога Сассекського з родичами стали напруженими в останні роки, але на початку лютого 2024 року він прилетів до Лондона, щоб зустрітися з батьком, дізнавшись про його діагноз раку.

Принц Гаррі та король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

В інтерв’ю Good Morning America, Гаррі сказав: "У всіх цих сім’ях [Invictus Games] я бачу щодня силу сім’ї, яка об’єднує. Я думаю, будь-яка хвороба зближує родини".

Він додав: "У мене заплановані інші поїздки, які проведуть мене через Велику Британію або назад до Великої Британії, тому я зупинюся і побачу свою сім'ю якомога більше".

Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Напередодні герцог і герцогиня Сассекські здійснили триденний візит до Канади, щоб зустрітися зі спортсменами, які беруть участь у тренувальних таборах напередодні Ігор Нескорених у Ванкувері у 2025.

Нагадаємо, принц Гаррі після низки скандалів має "нуль шансів" повернутися до королівської родини.

Також Фокус писав про бажання принца Гаррі знову виконувати королівські обовʼязки.