На церемонії BAFTA на сцену пробрався відомий пранкер
Пранкер, який себе називає Лізвані, стояв за спинами знімальної групи фільму "Оппенгеймер". А продюсерка Емма Томас зачитувала зі сцени подячну промову.
Церемонія BAFTA, яка пройшла в Лондоні цими вихідними, не обійшлася без скандалів. Виявилося, що на неї пробрався відомий пранкер Лізвані. І він не просто сидів у залі, або позував фотографам. Він опинився на сцені, коли Крістофер Нолан, Кілліан Мерфі та інші, отримали нагороду за фільм "Оппенгеймер". Про це пише The Standard.
Лізвані був одягнений у чорний костюм і бандану. І він не робив нічого, щоб привернути до себе увагу. Молодий чоловік просто стояв за спинами знімальної команди "Оппенгеймера".
Ні вони, ні глядачі, ні охорона не відреагували на його присутність на сцені заходу, на якому був присутній Вільям, принц Уельський.
У якийсь момент під час виступу пранкер сунув у кишеню щось схоже на дріт, коли продюсерка Емма Томас говорила про своє кохання до Магнуса Нолана, її сина від Крістофера Нолана.
Також він перекинувся кількома репліками з Кілліаном Мерфі, який отримав нагороду в номінації "найкраща чоловіча роль".
Представник Bafta заявив: "Учора ввечері охорона затримала жартівника із соціальних мереж після того, як він приєднався до переможців фінальної премії на сцені. Ми ставимося до цього дуже серйозно і не хочемо надавати йому будь-якого розголосу своїми подальшими коментарями".
Bafta не назвала ім'я пранкера, але підписники його YouTube і TikTok одразу його впізнали.
Раніше вважалося, що Лізвані вдавалося пробратися на такі ексклюзивні заходи, як церемонія вручення нагород Brit Awards, MOBO і на футбольну нагороду Ballon d'Or у Франції.
На церемонію вручення нагород Brit Awards на арені O2 в Лондоні Лізвані пробрався через VIP-вхід, одягнувши шапку і фартух кухаря.
Він увійшов у VIP-зону, де поспілкувався з YouTuber KSI, і опинився на ITV після того, як сів за стіл позаду коміка Мо Гіллігана.
Того ж року Лізвані також побував у Парижі, де переодягнувся в комбінезон механіка, щоб пробратися через бічні двері і прорватися на церемонію вручення Золотого м'яча ФІФА. Тоді його спіймала охорона і вигнала з будівлі.
Після BAFTA Лізвані розмістив у своєму акаунті в Instagram знімок свого екрана під час трансляції BBC і написав: "Ось я і Мерфі отримуємо нашу нагороду".
Він також зазначив, що поліція конфіскувала частину його відеозаписів із нагород.
Нагадаємо, тріумфатором церемонії став Крістофер Нолан і його байопік "Оппенгеймер". Картина отримала нагороди в номінаціях "Найкращий фільм" і "Найкращий режисер". Також нагороди додому забрали Роберт Дауні-молодший і Кілліан Мерфі.
У номінації "головна актриса" перемогла Емма Стоун, яка зіграла у фільмі "Бідні нещасні".
Також "Оппенгеймер" був нагороджений за найкращу операторську роботу, оригінальну музику і монтаж.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про найкращі вбрання червоної доріжки BAFTA.