Сідні Свіні та Глен Павелл знову воззʼєдналися на публіці (відео)
Зірки фільму "Люблю тебе ненавидіти" заспівали саундтрек з нього. Раніше дуету приписували роман.
26-річна американська акторка Сідні Свіні возз'єдналася зі своїм колегою з фільму "Люблю тебе ненавидіти" Гленом Павеллом, 35, на 49-й церемонії вручення премії People's Choice Awards у Санта-Моніці. Відео зʼявилося на YouTube.
Зірковий дует наспівав хіт Наташі Бедінгфілд 2004 року Unwritten, який став ще більш популярним після виходу фільму Вілла Глака, що зібрав 126,6 млн доларів у прокаті.
"Моя пісня спокою не допоможе", — сказав Павелл.
Сідні відповіла: "Давай, Глен, ти повинен мені довіряти!"
Після того, як публіка заспівала кілька рядків, актор припинив підспівувати лише для того, щоб Свіні оголосила: "Добре, тоді настав час принести велику зброю, Наташа Бедінгфілд!" Після цього співачка вийшла на сцену.
Сідні продемонструвала розкішну червону сукню з глибоким декольте. Тим часом Павелл був у сірому костюмі з білою футболкою.
У романтичній комедії розповідається про Бі (Свіні) і Бена (Павелл), які вдають, що є ідеальною парою, під час відвідування весілля в Австралії. Зіркам приписували роман, оскільки вони зіграли закоханих, проте знаменитості спростовували домисли в мережі.
Нагадаємо, Сідні Свіні звинуватили в брехні про роман з Гленом Павеллом.
Також Фокус писав про іншу картину Сідні Свіні — "Мадам Павутина".