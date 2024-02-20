Сідні Свіні та Глен Павелл знову воззʼєдналися на публіці (відео)

Зірки фільму "Люблю тебе ненавидіти" заспівали саундтрек з нього. Раніше дуету приписували роман.

26-річна американська акторка Сідні Свіні возз'єдналася зі своїм колегою з фільму "Люблю тебе ненавидіти" Гленом Павеллом, 35, на 49-й церемонії вручення премії People's Choice Awards у Санта-Моніці. Відео зʼявилося на YouTube.

Зірковий дует наспівав хіт Наташі Бедінгфілд 2004 року Unwritten, який став ще більш популярним після виходу фільму Вілла Глака, що зібрав 126,6 млн доларів у прокаті.

"Моя пісня спокою не допоможе", — сказав Павелл.

Сідні відповіла: "Давай, Глен, ти повинен мені довіряти!"

Сідні Свіні та Глен Павелл

Після того, як публіка заспівала кілька рядків, актор припинив підспівувати лише для того, щоб Свіні оголосила: "Добре, тоді настав час принести велику зброю, Наташа Бедінгфілд!" Після цього співачка вийшла на сцену.

Сідні продемонструвала розкішну червону сукню з глибоким декольте. Тим часом Павелл був у сірому костюмі з білою футболкою.

Сідні Свіні та Глен Павелл Фото: Getty Images

У романтичній комедії розповідається про Бі (Свіні) і Бена (Павелл), які вдають, що є ідеальною парою, під час відвідування весілля в Австралії. Зіркам приписували роман, оскільки вони зіграли закоханих, проте знаменитості спростовували домисли в мережі.

Нагадаємо, Сідні Свіні звинуватили в брехні про роман з Гленом Павеллом.

Також Фокус писав про іншу картину Сідні Свіні — "Мадам Павутина".