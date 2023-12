Сідні Суїні звинуватили в тому, що вона бреше про свій роман із Гленом Пауеллом

Фанати називають "хімію" між ними фальшивою і кажуть, що цей роман вигаданий.

Починається негативна реакція на роман Сідні Суїні, зірки "Ейфорії", і Глена Пауелла ("Топ Ган: Меверік"), оскільки фанати називають їхню хімію "фальшивою" і вважають, що вони брешуть про свій роман. Зроблено це лише для просування їхнього нового спільного фільму "Хто завгодно, але не ти". Про це пише Daily Mail.

Партнери по фільму Anyone But You ("Хто завгодно, але не ти") Сідні Суїні і Глен Пауелл стали часто з'являтися разом на червоній доріжці, фотографуватися разом і нібито продовжувати роман, розпочатий на знімальному майданчику.

Але фанати почали ставити під сумнів ці чутки, і багато хто задається питанням, чи не симулювала пара свою хімію в рамках рекламного трюку для просування фільму.

У новій романтичній комедії розповідається про Бі (Суїні) і Бену (Пауелл), які вдають, що є ідеальною парою, під час відвідування весілля в Австралії. Прем'єра ромкома призначена на 21 грудня.

Один із користувачів X (раніше Twitter) прямо написав: "Усі вірять у цю драму з Сідні Суїні та Гленном Пауеллом. Мені зараз так смішно, тому що це явно піар-хід".

Але він не самотній, інші користувачі соцмереж також зазначили, що почуття між акторами не виглядають щирими.

"Цілком очевидно, що ця пара була створена за мотивами фільму. Попрацювала PR-команда, щоб фільм привернув більше уваги. Будь ласка! Тому що як ще люди могли б говорити про цей фільм? До цього всім було на нього плювати", — пишуть інші.

Чутки про стосунки Сідні та Глена, які нібито почалися ще під час зйомок, почали циркулювати на початку року і швидко набули поширення після того, як Глен тихо розлучився зі своєю дівчиною-моделлю Джіджі Періс у квітні.

Сідні Суїні та Глен Пауелл Фото: Getty Images

Сідні раніше відкидала чутки, кажучи, що спільні фотосесії з Гленом — це просто рекламна кампанія картини.

"Нам із Гленом однаково. Нам так весело разом, і ми дуже поважаємо одне одного. Ми з нетерпінням чекаємо прес-туру", — жартувала актриса.

Вона додала, що фанати самі вигадали роман між ними, а тепер самі його заперечують. А інсайдери тим часом повідомляють, що Сідні Суїні та Глен Пауелл багато часу проводять разом.

Нагадаємо, хоч Глен і розлучився зі своєю дівчиною, зірка "Білого лотоса" все ще офіційно у стосунках із ресторатором Джонатаном Давіно. Пара почала зустрічатися 2017 року.

Ще на початку осені Сідні та Джонатана бачили на побаченні у Венеції.