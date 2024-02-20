Вупі Голдберг пояснила, чому вважає за краще бути самотньою

Вупі тричі була одружена і більше не бажає пов'язувати себе стосунками. За її словами, вона занадто цінує свій комфорт.

68-річна американська акторка Вупі Голдберг, яка тричі була одруженою, в ефірі The View заявила, що вона віддає перевагу самотності та лягає спати сама. При цьому зірка не готова на догоду стосункам жертвувати своїм комфортом, і йдеться не тільки про чоловіків, а й навіть про домашніх тварин. Однак ці переконання абсолютно не заважають їй роздавати поради своїм сімейним колегам.

Зокрема вона в якийсь момент затаврувала колегу Санні Хостін як "с*ку", коли вона відкрито розкритикувала кулінарію свого чоловіка Еммануеля в прямому ефірі. Це сталося після того, як ведучі торкнулися теми того, що багато пар "терпіти не можуть того, що їхній партнер робить на кухні"

Вупі попередила Санні, що та мусить зупинитися, а то ризикує залишитися самотньою, якщо її чоловік, з яким вона у шлюбі 25 років, почує критику на свою адресу за "огидні" домашні вечері.

Порада щодо стосунків Вупі пролунала після того, як торік у прямому ефірі вона зізналася, що хотіла б ніколи не виходити заміж, і поскаржилася на те, наскільки "нудними та витратними" стали її три її розлучення.

Голдберг розлучалася загалом тричі, а її останній шлюб із профспілковим організатором Лайлом Трахтенбергом закінчився 1995 року.

Першим чоловіком акторки був Елвін Мартін, з яким вона була одружена шість років, а вдруге заміж вона вийшла заміж за кінематографіста Девіда Классена 1986 року. Уже через два роки пара розлучилася.

Саме тому зараз актриса цінує свою самотність. Їй не потрібно ні з ким сваритися і з'ясовувати стосунки, а вечорами в її ліжку немає нікого, хто б засинав, злячись на неї через несмачну вечерю або кривий погляд.

У 2019 році Вупі розповіла, що ухвалила рішення робити одяг після того, як не змогла знайти нічого підходящого до свята під час подорожі до Греції, і почала відчувати дискомфорт через власне тіло.

"І тут мене осінило — якщо у мене проблеми з підбором одягу, значить, і в інших жінок теж", — заявила актриса.

Раніше Фокус писав, що Вупі Голдберг звинуватила Меган Маркл у тому, що вона змушує "інших жінок почуватися погано".