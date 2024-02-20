Хлою Кардаш'ян звинувачують у "фейстюнінгу" фотографій її кішки (фото)

Користувачі мережі помітили, що кішки породи російська блакитна від природи дуже симпатичні. Фотографії кішки на прізвисько Грей Кітті просто не потребують редагування.

39-річну американську телезірку Хлою Кардаш'ян звинуватили в налаштуванні FaceTuning її кішки на прізвисько Грей Кітті після публікації серії фотографій в Instagram, повідомляє US Magazine.

Шанувальники, які стали котячими аналітиками, зазначили, що на одній з фотографій мордочка Грея виглядала майже надто ідеальною, а синьо-зелені очі — ще більш блакитними. Як зазначили деякі фанати, на світлині також помітно, що у тварини відсутні вуса — наче їх розмили за допомогою інструменту редагування.

Фото: instagram.com/khloekardashian

"На даний момент це справжня хвороба. Її почуття реальності налаштоване на межі", — написав один із підписників. Інший користувач написав: "Навіть домашні тварини не в безпеці".

Інші зазначили, що кішки породи "Російська блакитна" від природи дуже симпатичні, тож, можливо, Grey Kitty просто не потребує редагування.

Фото: instagram.com/khloekardashian

"Вони мають таке забарвлення. Для цих кішок цілком нормально мати очі такого кольору. Вони також відомі такою усміхненою формою рота", — написав ще один користувач.

Фото: instagram.com/khloekardashian

Це не вперше, коли ведучу Revenge Body звинувачують у використанні в соціальних мережах застосунків для редагування фотографій, як-от FaceTune і Photoshop, хоча ці інструменти зазвичай використовують для її власних зображень.

2020 року зірка реаліті-шоу Хлоя Кардаш'ян отримала негативну реакцію фанатів щодо її постійно мінливого зовнішнього вигляду, висунувши їй звинувачення у використанні редагування фотографій у своїх постах.

Раніше, 20 вересня повідомлялося, що Хлоя Кардаш'ян показала величезну вм'ятину на обличчі після операції з видалення раку шкіри. Зірка розповіла, що страх перед онкологією вона відчула ще в юному віці.