Помер відомий український актор Віктор Раду

Віктор Раду 37 років присвятив роботі в театрі. Брав участь у зйомках різних радянських фільмів. Днями стало відомо, що його серце не витримало.

Помер 68-річний актор Віктор Раду, відомий ролями в серіалі "Анка з Молдаванки", "Втікачка" та інші. Про смерть актора повідомили на офіційній сторінці Одеського театру юного глядача ім. Юрія Олеші.

Відомо, що обірвалося життя актора ще минулої середи, 14 лютого, вже сьогодні 20 лютого актора поховали. За попередньою версією, в актора зупинилося серце. Що саме стало причиною цього, чи то серцевий напад, чи то інші супутні хвороби, наразі не відомо.

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Довідка

Відомо, Віктор Раду народився 10 вересня 1956 року в місті Одесі. 1978 року здобув освіту в Одеському інституті інженерів морського флоту, ще за 9 років закінчив педагогічний інститут мистецтв за спеціальністю "Актор театру і кіно". Майже 37 років Віктор Раду пропрацював в акторському складі Одеського театру юного глядача. На сцені театру він виступив у таких ролях — Дорант ("Міщанин у дворянстві"), сеньйор Капулетті ("Ромео і Джульєтта"), Дядько Лев ("Лісова пісня"), Султан ("Чарівна лампа Аладдіна"), Акела ("Мауглі"), Автор ("Левушка"), Пінхус ("Будьте ви щасливі!"), Кекс ("Смак сонця"), містер Пендлтон ("Поліанна"), Пепе ("Листи до Севільї") і легендарний Омелько Кайдаш ("Кайдашева сім'я").

Варто зазначити, що артист знявся в таких фільмах: "Дежавю", "Путана", "Світла особистість", "Каталєжка", "Біндюжник і король", у серіалах "Особисте життя слідчого Савельєва", "Ліквідація", "Ісаєв" та інших картинах. Переважно вся його кіно-кар'єра будувалася на фільмах, знятих у Росії, адже до 2014 року більшість українських акторів і зірок активно будували свою кар'єру в Москві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що померла зірка фільму "Діамантова рука". Крім цього, Фокус писав, що Віталій Козловський повідомив про втрату в родині.