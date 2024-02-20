Безпечний шматочок раю: у Чилі продають відокремлений острів за 35 мільйонів доларів

На незайманий острів можна дістатися тільки човном, або вертольотом. А також там є величезні запаси природних ресурсів. Тож продавці розраховують на покупців із числа багатіїв, які бояться апокаліпсису.

У Патагонії, Чилі, продають незайманий приватний острів, розмір якого більш ніж у сім разів перевищує розмір Мангеттена. Вартість острова — 35 мільйонів доларів. І він ідеально підійде для того, щоб сховатися від апокаліпсису. Нині багатії по всьому світу, на кшталт Марка Цукерберга і Сема Альтмана, будують бункери і справжні фортеці, щоб бути готовими до часу Х. Тож, імовірно, острів на ринку протримається недовго. Про це пише Daily Mail.

На ринку нерухомості з'явився віддалений острів біля узбережжя південного Чилі, у Патагонії. Земельна ділянка в абсолютно незайманому стані знаходиться посеред малонаселеного регіону.

Віргінський острів розташований у Чилі, Патагонія Фото: Hall and Hall

На острів, що займає понад 110 000 акрів, дістатися можна тільки човном або вертольотом.

Віргінський острів розташований у малонаселеному регіоні Айсен на півдні Чилі, у південній частині Тихого океану, що пропонує 150 миль берегової лінії, прісноводні озера і лагуни, а також пишний ліс.

Острів може виявитися неймовірно популярним серед тих, хто готується до судного дня і хоче уникнути потенційної ядерної атаки.

Через своє геостратегічне положення та історію нейтралітету Чилі є однією з країн з найменшою ймовірністю зіткнутися з ядерною загрозою, що робить цю віддалену ділянку землі ідеальним безпечним притулком.

Віргінський острів розташований у Чилі, Патагонія Фото: Hall and Hall

Ба більше, вітер і океанські течії, що впливають на цей регіон, навряд чи призведуть до поширення ядерних опадів на Патагонію. Завдяки своїй явній віддаленості, острів розташований за кілька миль від будь-якої населеної території, яка могла б стати метою нападу.

Він також може похвалитися величезними запасами природних ресурсів, які можна використовувати, щоб допомогти його багатим власникам пережити апокаліпсис.

Острів удвічі менший за Гонконг і приблизно в сім з половиною разів більший за Мангеттен.

Фото: Hall and Hall Фото: Hall and Hall Фото: Hall and Hall Фото: Hall and Hall Фото: Hall and Hall

Топографія цього об'єкта еклектична: він включає в себе джунглі і високі гори, що переходять у глибокі долини. При цьому тут є три великих озера і понад 80 ізольованих від океану лагун.

Різноманітна екосистема робить його стійким до швидких змін навколишнього середовища, а острів вважається "фундаментальними зеленими легенями планети".

Більша частина острова вкрита торфовищами, які створюють природний інкубатор для флори. Торфовища, визначені Міжнародним товариством торфовищ як "наземні водно-болотні екосистеми", визнані найбільшими природними наземними резервуарами вуглецю в екосистемі.

По всьому острову також розкидані великі водно-болотні угіддя, що зберігають прісну воду і вловлюють парникові гази.

Потрапити на острів майбутні власники, які куплять його за 35 мільйонів доларів, можуть легко. Для цього потрібно прилетіти в місцевий аеропорт Бальмаседа, розташований приблизно за 100 миль від материкової частини Чилі, а потім продовжити свій шлях на Віргінський острів приватним човном або вертольотом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як мільярдери готуються до апокаліпсису. Вони будують бункери та укріплюють уже наявні маєтки. Так, один замовник оточив свій будинок ставком, який можна підпалити в разі нападу.