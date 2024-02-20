Наталія Сумська розповіла, що її найбільше лякає в нинішній війні в Україні

Народну артистку шокують масштабні ракетні атаки ЗС РФ по Україні, внаслідок яких руйнуються цілі міста. При цьому військові дії для актриси новина: раніше вона чула трагічні подробиці про війну від матері, яка пережила Другу світову війну.

Українська артистка Наталя Сумська розповіла про маму, яка пережила Другу світову війну, і про те, чому протистояння з росіянами страшніше, ніж події тих років. Народна артистка поділилася з цим в інтерв'ю "Обозревателю".

Артистка поділилася своїми спостереженнями за українцями в умовах війни. Вона впевнена, що люди за два роки безперервних бойових дій стали більш вразливими. Однак навіть в атмосфері болю і страждань жителі України намагаються відволікатися на роботу, волонтерство, благодійність і навіть культурні заходи (такі, як відвідування театру).

"(Люди, — ред.) намагаються себе зайняти — роботою, книжками, господарством. Тим же театром. І так уже було — не тільки наше покоління переживало війну. Моя мама Ганна Опанасенко-Сумська залишила нас за кілька днів від початку повномасштабного наступу. Вона іноді згадувала окремі епізоди попередньої війни: рідні пережили окупацію", — розповіла Сумська.

Однак народна артистка України вважає, що російсько-українська війна, яку її співвітчизники переживають нині, набагато кривавіша та страшніша, ніж навіть Друга світова. Адже йдеться про те, що безжальним ворогом і "варваром" виявилася країна-сусідка, воєнно-політичне керівництво якої зачаїлося на кілька десятиліть, щоб потім завдати удару.

"І ще жорстоко, несподівано, нестерпно те, що ми зараз переживаємо до тисячі ракетних атак, знищення цілих міст", — сказала Наталія Сумська.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як чекають своїх коханих з війни українські зірки. Свої історії кохання і надії розповіли Валентина Хамайко, Наталка Денисенко, Маша Єфросиніна, Дар'я Легейда та Євгенія Гапчинська. У всіх цих жінок чоловіки воюють з російськими окупантами.

Крім того, ми розповідали про те, як українська акторка розплакалася, говорячи про рідних в окупації. У селі Велика Лепетиха Херсонської області у Віталіни Біблів залишилися тітка і дядько. Є в акторки й родичі в РФ, проте з ними вона припинила спілкування.