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Стиль життя Російсько-українська війна

Наталія Сумська розповіла, що її найбільше лякає в нинішній війні в Україні

Олександра Мандровська
Наталія Сумська розповіла журналістам про маму, на долю якої також випала війна

Народну артистку шокують масштабні ракетні атаки ЗС РФ по Україні, внаслідок яких руйнуються цілі міста. При цьому військові дії для актриси новина: раніше вона чула трагічні подробиці про війну від матері, яка пережила Другу світову війну.

Українська артистка Наталя Сумська розповіла про маму, яка пережила Другу світову війну, і про те, чому протистояння з росіянами страшніше, ніж події тих років. Народна артистка поділилася з цим в інтерв'ю "Обозревателю".

Артистка поділилася своїми спостереженнями за українцями в умовах війни. Вона впевнена, що люди за два роки безперервних бойових дій стали більш вразливими. Однак навіть в атмосфері болю і страждань жителі України намагаються відволікатися на роботу, волонтерство, благодійність і навіть культурні заходи (такі, як відвідування театру).

"(Люди, — ред.) намагаються себе зайняти — роботою, книжками, господарством. Тим же театром. І так уже було — не тільки наше покоління переживало війну. Моя мама Ганна Опанасенко-Сумська залишила нас за кілька днів від початку повномасштабного наступу. Вона іноді згадувала окремі епізоди попередньої війни: рідні пережили окупацію", — розповіла Сумська.

Однак народна артистка України вважає, що російсько-українська війна, яку її співвітчизники переживають нині, набагато кривавіша та страшніша, ніж навіть Друга світова. Адже йдеться про те, що безжальним ворогом і "варваром" виявилася країна-сусідка, воєнно-політичне керівництво якої зачаїлося на кілька десятиліть, щоб потім завдати удару.

"І ще жорстоко, несподівано, нестерпно те, що ми зараз переживаємо до тисячі ракетних атак, знищення цілих міст", — сказала Наталія Сумська.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як чекають своїх коханих з війни українські зірки. Свої історії кохання і надії розповіли Валентина Хамайко, Наталка Денисенко, Маша Єфросиніна, Дар'я Легейда та Євгенія Гапчинська. У всіх цих жінок чоловіки воюють з російськими окупантами.

Крім того, ми розповідали про те, як українська акторка розплакалася, говорячи про рідних в окупації. У селі Велика Лепетиха Херсонської області у Віталіни Біблів залишилися тітка і дядько. Є в акторки й родичі в РФ, проте з ними вона припинила спілкування.